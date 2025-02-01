ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia

ABD'de Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir yolcu uçağı ile helikopterin havada çarpıştığı ve 67 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soru işaretleri her geçen dakika artıyor. ABD'deki kazada yeni görüntü

GOOGLE MUHBİRİ "KASITLI" DEDİ Vorhies, katıldığı canlı yayında kaza için "Bence kasıtlıydı" dedi ve "Hava sahası, 2 boyutlu olan bir sürüş sahası gibi değildir. Hava sahası 3 boyutludur. İki şeyin havada çarpışma ihtimali aslında çok düşüktür" şeklinde konuştu. ABD'deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: "Çok gizli" proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı

HELİKOPTER UÇAĞI HEDEF Mİ ALDI? Google muhbiri "Videoyu izlediğimde helikopterin kasıtlı olarak uçağa doğru yöneldiği anlaşılıyordu. Bir tür suikast girişimi gibi görünüyordu. Uçakta kimlerin olduğunu gösteren uçuş listesinin çok, çok ilginç olacağını düşünüyorum." İfadelerini kullandı.-

Sunucu Jay Anderson ise Vorhies'e "Bunun kamuoyuna açıklanmasını geciktireceklerini düşünüyor musunuz? Çünkü bu bilgi için halihazırda kamuoyunda bir ayaklanma var." diye sordu.