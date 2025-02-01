ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia

ABD'de Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir yolcu uçağı ile helikopterin havada çarpıştığı ve 67 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soru işaretleri her geçen dakika artıyor.
GOOGLE MUHBİRİ "KASITLI" DEDİ
Vorhies, katıldığı canlı yayında kaza için "Bence kasıtlıydı" dedi ve "Hava sahası, 2 boyutlu olan bir sürüş sahası gibi değildir. Hava sahası 3 boyutludur. İki şeyin havada çarpışma ihtimali aslında çok düşüktür" şeklinde konuştu.
HELİKOPTER UÇAĞI HEDEF Mİ ALDI?
Google muhbiri "Videoyu izlediğimde helikopterin kasıtlı olarak uçağa doğru yöneldiği anlaşılıyordu. Bir tür suikast girişimi gibi görünüyordu. Uçakta kimlerin olduğunu gösteren uçuş listesinin çok, çok ilginç olacağını düşünüyorum." İfadelerini kullandı.-
Sunucu Jay Anderson ise Vorhies'e "Bunun kamuoyuna açıklanmasını geciktireceklerini düşünüyor musunuz? Çünkü bu bilgi için halihazırda kamuoyunda bir ayaklanma var." diye sordu.
Muhbir Vorhies, "Eğer devlet için çalışan bir propagandacı olsaydım kesinlikle yapacağım şey bu olurdu. Bir sürü sahte komplo teorisi ortaya atardım. Yani saçmalığa varan bir sürü sahte komplo teorisi görürseniz bunun planlı bir operasyon olduğunu ve bu bilginin sosyal medya aracılığıyla kasıtlı olarak yayıldığını anlarsınız." şeklinde cevap verdi.
UÇUŞ LİSTESİ NEDEN YAYIMLANMIYOR?
ABD Senatosu'na eski Google mühendisi olarak dönen Vorhies, kazaya sebep olan koşulları daha iyi araştırabilmek için derhal uçuş listesinin yayımlanmasını talep etti.