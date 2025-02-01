SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia

ABD'de yolcu uçağı ile helikopterin havada kafa kafaya çarpıştığı ve 67 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından soru işaretleri had safhaya ulaştı. Google şirket bilgilerini paylaşan "Google muhbiri" Zach Vorhies, kazanın aslında bir "suikast girişimi" olduğunu iddia etti ve "Uçuş listesi neden hala paylaşılmıyor?" diye sordu. İşte uçak kazasına ilişkin tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 11:10
ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia

ABD'de Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir yolcu uçağı ile helikopterin havada çarpıştığı ve 67 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soru işaretleri her geçen dakika artıyor.

ABD'deki kazada yeni görüntü

ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia

GOOGLE MUHBİRİ "KASITLI" DEDİ

Vorhies, katıldığı canlı yayında kaza için "Bence kasıtlıydı" dedi ve "Hava sahası, 2 boyutlu olan bir sürüş sahası gibi değildir. Hava sahası 3 boyutludur. İki şeyin havada çarpışma ihtimali aslında çok düşüktür" şeklinde konuştu.

ABD’deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: Çok gizli proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı
ABD'deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: "Çok gizli" proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı

ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia

HELİKOPTER UÇAĞI HEDEF Mİ ALDI?

Google muhbiri "Videoyu izlediğimde helikopterin kasıtlı olarak uçağa doğru yöneldiği anlaşılıyordu. Bir tür suikast girişimi gibi görünüyordu. Uçakta kimlerin olduğunu gösteren uçuş listesinin çok, çok ilginç olacağını düşünüyorum." İfadelerini kullandı.-

ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia

Sunucu Jay Anderson ise Vorhies'e "Bunun kamuoyuna açıklanmasını geciktireceklerini düşünüyor musunuz? Çünkü bu bilgi için halihazırda kamuoyunda bir ayaklanma var." diye sordu.

ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia

Muhbir Vorhies, "Eğer devlet için çalışan bir propagandacı olsaydım kesinlikle yapacağım şey bu olurdu. Bir sürü sahte komplo teorisi ortaya atardım. Yani saçmalığa varan bir sürü sahte komplo teorisi görürseniz bunun planlı bir operasyon olduğunu ve bu bilginin sosyal medya aracılığıyla kasıtlı olarak yayıldığını anlarsınız." şeklinde cevap verdi.

ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia

UÇUŞ LİSTESİ NEDEN YAYIMLANMIYOR?

ABD Senatosu'na eski Google mühendisi olarak dönen Vorhies, kazaya sebep olan koşulları daha iyi araştırabilmek için derhal uçuş listesinin yayımlanmasını talep etti.

ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia

ABD'DEKİ KAZADA GÜNDEME DAMGA VURACAK İDDİA: SUİKAST MI?

Şirket ile ilgili bilgileri paylaşan "Google muhbiri" Zach Vorhies, The Project podcast'inde gündeme damga vuracak iddialarda bulundu ve geçtiğimiz perşembe günü ABD'de meydana gelen kazanın bir suikast girişimi olduğunu söyledi.