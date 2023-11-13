İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren ABD'li yazar Lucas Gage'e ölüm tehdidi!

Katil İsrail, 37 gündür Gazze'de soykırımına devam ediyor. Tel Aviv yönetimi şu ana kadar Gazze'ye yaptığı saldırılarda 10 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyanın gözü önünde yaşanan tüm bu olaylara milyonlarca kişi tepki gösterdi. Filistin için destek yürüyüşleri yapıldı, bazı ünlü isimler Netanyahu hükümetini eleştiren açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de ABD'li yazar ve aktivist Lucas Gage. Gage, İsrail'i Gazze'deki katliamında eleştirdiği için ölüm tehdidi aldığını söyleyerek, "Bunlar gözdağı verme taktikleri ve beni rahatsız etmiyor. Susmayacağım. Dünyanın duyması için gerçekleri söylemem gerekiyor." dedi.