İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren ABD'li yazar Lucas Gage'e ölüm tehdidi!

Katil İsrail, 37 gündür Gazze'de soykırımına devam ediyor. Tel Aviv yönetimi şu ana kadar Gazze'ye yaptığı saldırılarda 10 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyanın gözü önünde yaşanan tüm bu olaylara milyonlarca kişi tepki gösterdi. Filistin için destek yürüyüşleri yapıldı, bazı ünlü isimler Netanyahu hükümetini eleştiren açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de ABD'li yazar ve aktivist Lucas Gage. Gage, İsrail'i Gazze'deki katliamında eleştirdiği için ölüm tehdidi aldığını söyleyerek, "Bunlar gözdağı verme taktikleri ve beni rahatsız etmiyor. Susmayacağım. Dünyanın duyması için gerçekleri söylemem gerekiyor." dedi.
ABD Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış eski asker, yazar ve aktivist Lucas Gage, savaş hukuku kapsamında İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarını ve bu saldırılara tepki gösterdiği için aldığı ölüm tehditlerini anlattı.
Sosyal medya paylaşımlarında Filistinli sivillere yapılan katliama dikkati çektiği için "Nazi, ırkçı ve Yahudi düşmanı" şeklinde yaftalandığını aktaran Gage, "Ben ateşkes çağrısı yapıyorum. Filistin ya da Hamas yanlısı değilim. Hiçbir şekilde İsraillilerin başına gelenlerin normal olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Bence durum trajik ancak bu pozisyon bile Siyonistleri ve bu üstünlükçüleri kızdırıp bana bu tarz isimler takmalarına ve saldırmalarına yetiyor." ifadesini kullandı.
Gage, bazı sosyal medya kullanıcılarından aldığı ölüm tehditlerine ilişkin suç duyurusunda bulunacağını dile getirerek, "Çocuklarınız için üzgünüm' gibi birçok mesaj geliyor ki bu mesajlar çocuklarımı öldüreceklerine dair ölüm tehdidi içeriyor. 'Yahudi düşmanı, senin peşinden geleceğim. Seni bulana kadar bekle. Seni izliyoruz. Dikkatli ol. Geliyoruz' gibi ölüm tehditleri alıyorum." diye konuştu.