İngiltere katil İsrail'i nasıl savunacağını şaşırdı! Londra polisinden pes dedirten uygulama: Filistin destekçilerini ihbar edin

Londra 'da 5 haftadır devam eden Filistin 'le dayanışma yürüyüşleri kapsamında cumartesi günü sokakları dolduran 300 bin İngiliz, terör devleti İsrail'in saldırılarının son bulması çağrısıyla Hyde Park'tan ABD'nin Londra Büyükelçiliği önüne yürüdü. İsrail yanlısı İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın "nefret protestoları" diyerek hedef gösterdiği ve polisten engellenmesini istediği gösterinin ardından Londra polisinin, sosyal medya üzerinden Filistin yanlısı pankart taşıyan bazı protestocuların fotoğrafını paylaşarak "ihbar" çağrısı yapması büyük tepki çekti.

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İsrail yanlısı hesaplar ihbar için sıraya girerken, bazı sosyal medya kullanıcıları, yapılan hareketin Nazi Almanya'sının polis teşkilatı Gestapo'nun yöntemlerini çağrıştırdığını belirtti. Polis müdahelesinde 126 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, gösterinin, 2003'te Irak'ın işgaline karşı yapılan gösterilerden beri Londra'da yapılan en büyük yürüyüş olduğu belirtildi.