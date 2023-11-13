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İngiltere katil İsrail'i nasıl savunacağını şaşırdı! Londra polisinden pes dedirten uygulama: Filistin destekçilerini ihbar edin

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamına dünya genelinde tepki protestoları devam ediyor. Avrupa ülkelerinde hükümetler İsrail'i desteklerken vatandaşlar yönetimin aksine Netanyahu'yu lanetliyor. ABD kadar İsrail'e destek veren bir diğer ülke de İngiltere'ydi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzbinlerce kişi Filistin için gösteri yaptı. Londra polisinin İsrail'e karşı eleştirel pankartlar taşıyan kişileri ihbar etmek için sosyal medya hesabından numara paylaşması büyük tepkiye neden oldu.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 14:45 Güncelleme 13 Kasım 2023, 14:45
İngiltere katil İsrail’i nasıl savunacağını şaşırdı! Londra polisinden pes dedirten uygulama: Filistin destekçilerini ihbar edin 1

Londra'da 5 haftadır devam eden Filistin'le dayanışma yürüyüşleri kapsamında cumartesi günü sokakları dolduran 300 bin İngiliz, terör devleti İsrail'in saldırılarının son bulması çağrısıyla Hyde Park'tan ABD'nin Londra Büyükelçiliği önüne yürüdü. İsrail yanlısı İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın "nefret protestoları" diyerek hedef gösterdiği ve polisten engellenmesini istediği gösterinin ardından Londra polisinin, sosyal medya üzerinden Filistin yanlısı pankart taşıyan bazı protestocuların fotoğrafını paylaşarak "ihbar" çağrısı yapması büyük tepki çekti.

İngiltere katil İsrail’i nasıl savunacağını şaşırdı! Londra polisinden pes dedirten uygulama: Filistin destekçilerini ihbar edin 2

İsrail yanlısı hesaplar ihbar için sıraya girerken, bazı sosyal medya kullanıcıları, yapılan hareketin Nazi Almanya'sının polis teşkilatı Gestapo'nun yöntemlerini çağrıştırdığını belirtti. Polis müdahelesinde 126 kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, gösterinin, 2003'te Irak'ın işgaline karşı yapılan gösterilerden beri Londra'da yapılan en büyük yürüyüş olduğu belirtildi.

İngiltere katil İsrail’i nasıl savunacağını şaşırdı! Londra polisinden pes dedirten uygulama: Filistin destekçilerini ihbar edin 3

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise, aşırı sağcıları kışkırtmakla suçladığı İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden alması için Başbakan Rishi Sunak'a çağrıda bulundu.

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