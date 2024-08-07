İsrail ve Batı’da manşet manşet Yahya Sinwar paniği! Hamas ‘Kassam Tugaylarını lağvederiz’ demişti: Haniye suikastından sonra yeni dönem

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikastta hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar oldu. Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu'nun planlayıcısı Yahya Sinwar'ı seçmesi aylardır ateşkes oyunu perdeleyen İsrail ve Batı basınında paniğe yol açtı. Hamas'ın geçtiğimiz aylarda Filistin'de 1967 sınırlarına dönülmesi durumunda El Kassam Tugaylarını lağvedip siyasi oluşum olarak varlık göstereceklerini açıkladığı bilinirken Sinwar'ın gelişi "Hamas'ta yeni bir dönem mi başlıyor?" sorusunu akıllara getirdi. İşte, İsrail ve Batı basınında manşet manşet Yahya Sinwar paniği…
İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri Aksa Tufanı Operasyonu'nun sorumlusu Yahya Sinwar'ın seçilmesi İsrail ve destekçisi Batı'da paniğe yol açtı.
İSRAİL VE BATI'DA YAHYA SİNWAR PANİĞİ
İsrail'in "Yürüyen ölü adam" olarak nitelendirdiği Yahya Sinwar, ölüm listelerinin de başında yer alıyor.