İngiltere karıştı: Aşırı sağcılar sokakları ateşe verdi, dükkanları yağmaladı! 92 kişi gözaltında

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da hafta başında başlayan protestolar devam ediyor. Çok sayıda kentte devam eden aşırı sağcıların düzenlediği eylemlerde protestocular resmen yangın yerine çevirdi.

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MÜSLÜMANLARIN DÜKKANLARINA SALDIRIYORLAR

Soyadını vermek istemeyen Bashir isimli Müslüman bir gencin işletmesi de büyük zarar gördü. Üç yıldır iş hayatında olduğunu ve üçüncü kez hedef alındığını söyleyen Beşir, "Çok fazla şey oldu... Müslüman toplumuna karşı. Buraya saldırdılar, İslam'a ve Müslümanlara, özellikle de Müslüman cemaatine karşı ırkçılık yaptılar." şeklinde konuştu.