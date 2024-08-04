SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

İngiltere karıştı: Aşırı sağcılar sokakları ateşe verdi, dükkanları yağmaladı! 92 kişi gözaltında

Aşırı sağcılar İngiltere'yi resmen ateşe verdi. Göçmen karşıtı protestocular sokaklara döküldü. Çok sayıda binayı ateşe veren protestocular, dükkanları yağmaladı. İngiltere'de dükkanı protestocular tarafından yağmalanan Müslüman satıcı, "Buraya saldırdılar, İslam'a ve Müslümanlara, özellikle de Müslüman cemaatine karşı ırkçılık yaptılar." Şeklinde konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 17:08 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 17:18
İngiltere karıştı: Aşırı sağcılar sokakları ateşe verdi, dükkanları yağmaladı! 92 kişi gözaltında 1

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da hafta başında başlayan protestolar devam ediyor. Çok sayıda kentte devam eden aşırı sağcıların düzenlediği eylemlerde protestocular resmen yangın yerine çevirdi.

İngiltere karıştı: Aşırı sağcılar sokakları ateşe verdi, dükkanları yağmaladı! 92 kişi gözaltında 2

KUNDAKLAMA, YAĞMA, ÇATIŞMA

Göçmen karşıtı protestocular sokaklara döküldü. Çok sayıda binayı ateşe veren protestocular, dükkanları yağmaladı.

İngiltere karıştı: Aşırı sağcılar sokakları ateşe verdi, dükkanları yağmaladı! 92 kişi gözaltında 3

MÜSLÜMANLARIN DÜKKANLARINA SALDIRIYORLAR

Soyadını vermek istemeyen Bashir isimli Müslüman bir gencin işletmesi de büyük zarar gördü. Üç yıldır iş hayatında olduğunu ve üçüncü kez hedef alındığını söyleyen Beşir, "Çok fazla şey oldu... Müslüman toplumuna karşı. Buraya saldırdılar, İslam'a ve Müslümanlara, özellikle de Müslüman cemaatine karşı ırkçılık yaptılar." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA