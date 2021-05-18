İspanyol basını katil İsrail’i ifşa etti! El Pais: İsrail basını susturmaya çalışıyor!
Katil İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı zulmü devam ederken İspanyol basını Siyonistlerin diğer yüzünü açığa çıkardı. İspanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi El Pais, İsrail'in basını susturmaya çalıştığını yazdı. İşte detaylar…
BASIN OFİSLERİNİN BULUNDUĞU BİNA BOMBALANMIŞTI
İsrail'in, Gazze'deki ABD merkezli Associated Press (AP) ve Katar merkezli Al Jazeera basın kuruluşlarının olduğu binayı 15 Mayıs Cumartesi günü düzenlediği saldırıyla yıktığını hatırlatan İspanyol gazetesi, bu olayın, "bir İsrail askeri sözcüsünün cuma günü erken saatlerde Filistin bölgesi içinde var olmayan bir kara operasyonu konusunda yabancı basını şaşırtmaya çalışmasının arkasından yaşandığına" dikkati çekti.
'İSRAİL MEDYAYI MANİPÜLE EDİYOR' ELEŞTİRİSİ
İsrail ordusunun, ilk verilen bilgiden iki saat sonra, Gazze'ye tanklarla ve askerle girildiğini yazan yabancı basın kuruluşlarını yalanlayıp, baskıdaki ya da dijital ortamdaki haberlerini değiştirmeye zorladığı kaydedilen haberde, "yabancı basının kullanıldığı bu stratejinin altında, sanki İsrail ordusu kara harekatı başlatmış gibi gösterip Hamas komutanlarının saklandıkları yerlerden çıkmalarını sağlamak olduğu" ifade edildi.
FİLİSTİN'DEKİ YAHUDİ TERÖRÜ YÜZYILI AŞTI!
Filistin'de sivillere yönelik şiddet neredeyse yüzyıldan fazladır kesintisiz şekilde devam ediyor. Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet sorunu bu yönüyle de münhasır bir özellik taşıyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti aslında dünya üzerinde pek başka örneği de olmayan, bir asırdan fazla süredir devam eden nadir örneklerden biri. Son yüzyılda dünya siyaseti küresel ve bölgesel ölçekte büyük değişimler geçirdi, büyük savaşlar yaşandı, rejimler, ülke sınırları değişti, teknoloji gelişti, uzay çağı başladı fakat Filistinlilere yönelik İsrail şiddeti değişmedi. Filistinlilerin maruz kaldığı zulüm İsrail devleti henüz kurulmadan önce başlamıştı. Sürecin ilk safhalarında Filistinli yerliler ile bu topraklara göç eden Yahudiler arasında çatışmalar vuku bulmuş, İsrail devleti kurulduktan sonra ise bir devletin bir halka var gücüyle uyguladığı orantısız kanlı bir şiddet baş göstermeye başlamıştı.
İsrail'in Filistinlilere yönelik kanlı şiddet eylemleri yüz yılı aşkın bir süredir kesintisiz şekilde devam ediyor. İsrail şiddeti kadın, çocuk, bebek, sivil, mabet, ev, hastane, okul ayrımı tanımıyor. Bütün bu yaşananlarla ilgili çok sayıda BM kararı olmasına rağmen İsrail bu kararları da dikkate almıyor.