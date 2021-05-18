İspanyol basını katil İsrail’i ifşa etti! El Pais: İsrail basını susturmaya çalışıyor!

FİLİSTİN'DEKİ YAHUDİ TERÖRÜ YÜZYILI AŞTI!

Filistin'de sivillere yönelik şiddet neredeyse yüzyıldan fazladır kesintisiz şekilde devam ediyor. Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet sorunu bu yönüyle de münhasır bir özellik taşıyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti aslında dünya üzerinde pek başka örneği de olmayan, bir asırdan fazla süredir devam eden nadir örneklerden biri. Son yüzyılda dünya siyaseti küresel ve bölgesel ölçekte büyük değişimler geçirdi, büyük savaşlar yaşandı, rejimler, ülke sınırları değişti, teknoloji gelişti, uzay çağı başladı fakat Filistinlilere yönelik İsrail şiddeti değişmedi. Filistinlilerin maruz kaldığı zulüm İsrail devleti henüz kurulmadan önce başlamıştı. Sürecin ilk safhalarında Filistinli yerliler ile bu topraklara göç eden Yahudiler arasında çatışmalar vuku bulmuş, İsrail devleti kurulduktan sonra ise bir devletin bir halka var gücüyle uyguladığı orantısız kanlı bir şiddet baş göstermeye başlamıştı.