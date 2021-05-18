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SON DAKİKA: Bill Gates'in skandalları ifşa oluyor! Melinda Gates'le boşanmak için pedofili Epstein'den fikir almış

Son dakika haberleri... Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, eşi Melinda Gates'le boşanma kararı aldı. Bu haberin ardından Gates'le ilgili skandallar da bir bir ortaya çıkıyor. New York Post'ta yer alan habere göre, Gates, kötü giden evliliğini nasıl sonlandırmak için Epstein'dan fikir istemiş. Takvim'in daha önce yer verdiği haberlerde Bill Gates-Epstein ilişkisi yer almıştı. Buna göre; Epstein'in tutuklandığı dönemde Gates boşanma kararı aldı. Ayrıca 6 Temmuz 2019'da Epstein'in tutuklanmasından önce Bill Gates'in 25 Haziran 2019'da Epstein'in evinde kaldığı ortaya çıktı.

18.05.2021 11:35 - Son Güncelleme: 18.05.2021 11:35
SON DAKİKA: Bill Gates'in skandalları ifşa oluyor! Melinda Gates'le boşanmak için pedofili Epstein'den fikir almış

ABD'li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56) boşanmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Bill Gates'in skandalları ifşa oluyor! Melinda Gates'le boşanmak için pedofili Epstein'den fikir almış

Taciz ve pedofoli iddiaları ile gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda hapishanede hayatına son veren Jeffrey Epstein'ın Bill Gates ile olan ilişkisi bir kez daha gündemde.

SON DAKİKA: Bill Gates'in skandalları ifşa oluyor! Melinda Gates'le boşanmak için pedofili Epstein'den fikir almış

New York Post'ta yer alan habere göre, Gates, kötü giden evliliğini nasıl sonlandırmak için Epstein'dan fikir istemiş.

SON DAKİKA: Bill Gates'in skandalları ifşa oluyor! Melinda Gates'le boşanmak için pedofili Epstein'den fikir almış

Gates ailesine yakın adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırılan habere göre, Epstein ve Gates 2011'den 2014'e kadar düzinelerce kez görüştü.

SON DAKİKA: Bill Gates'in skandalları ifşa oluyor! Melinda Gates'le boşanmak için pedofili Epstein'den fikir almış

Aynı kaynaklara göre, bu görüşmeler Epstein'ın taciz haberleri ile gündeme gelen New York'taki dairesinde gerçekleşti.