SON DAKİKA: Bill Gates'in skandalları ifşa oluyor! Melinda Gates'le boşanmak için pedofili Epstein'den fikir almış
Son dakika haberleri... Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, eşi Melinda Gates'le boşanma kararı aldı. Bu haberin ardından Gates'le ilgili skandallar da bir bir ortaya çıkıyor. New York Post'ta yer alan habere göre, Gates, kötü giden evliliğini nasıl sonlandırmak için Epstein'dan fikir istemiş. Takvim'in daha önce yer verdiği haberlerde Bill Gates-Epstein ilişkisi yer almıştı. Buna göre; Epstein'in tutuklandığı dönemde Gates boşanma kararı aldı. Ayrıca 6 Temmuz 2019'da Epstein'in tutuklanmasından önce Bill Gates'in 25 Haziran 2019'da Epstein'in evinde kaldığı ortaya çıktı.
18.05.2021 11:35
- Son Güncelleme: 18.05.2021 11:35