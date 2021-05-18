Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang'dan Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha

Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı "SİHA alanında deha." şeklinde tanımladı. Song, Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) "Savaş Teknolojileri" başlığıyla yayınlanan programda, Bayraktar'ı Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs'a benzeterek, "SİHA konusunda Türkiye'de bu alanda bir deha ortaya çıktı" dedi. Öte yandan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler merak etti. Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan gerilimde Azerbaycan'ın Ermenileri dize getirmesinde büyük faktör oynayan Bayraktar TB2, Google'da son 1 yılda en çok Ermenistan'dan aratıldı. Sıralamada Yunanistan'ın yeri dikkat çekerken, aramaların arttığı dönem gözlerden kaçmadı. İşte haberin detayları...

18.05.2021 15:05 - Son Güncelleme: 18.05.2021 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





