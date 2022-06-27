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ABD'nin konuştuğu cani anne! 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu

ABD'de 3 yaşında bir çocuğun çürümeye yüz tutmuş cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler çocuğun annesini gözaltına aldı. 31 yaşındaki kadın yapılan soruşturmanın ardından cinayet, çocuk istismarı, işkence ve bir kişinin ölümünü gizlemekle suçlanıyor.

27.06.2022 16:14 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:14
ABD’nin konuştuğu cani anne! 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu

ABD'nin Michigan eyaletinde Detroit kentinde polis, bir binanın bodrum katındaki derin dondurucuda 3 yaşında bir çocuğun cansız bedenini buldu. Olayın ardından çocuğun annesi Azuradee France cinayet, çocuk istismarı, işkence ve bir kişinin ölümünü gizlemek suçlarından gözaltına alındı. 31 yaşındaki kadın, yapılan soruşturmanın ardından hapse atıldı.

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ABD’nin konuştuğu cani anne! 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu

Wayne County Savcısı Kym Worthy, "Bu davadaki iddia edilen gerçekler, duygusuz olanları bile hayrete düşürdü. Çocuklarımız sadece silahlı şiddetten değil, evde onlarla birlikte yaşayan katiller yüzünden de risk altında olmaya devam ediyor" dedi.

ABD’nin konuştuğu cani anne! 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu

Ailenin kapı komşusu Cheryl Hardy ise çok yakında oturduğunu ve yardım edebilmeyi çok istediğini söyleyerek, "Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Keşke onu kurtarabilseydim" dedi. Çocuğun nasıl ve ne zaman öldüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin konuştuğu cani anne! 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu

Akıllı ve tatlı dilli olarak nitelendirilen çocuğun anısına gökyüzüne yeşil ve beyaz balonlar bırakılırken insanlar gözyaşlarını tutamadı. Kadının başka 6 çocuğu olduğu, ancak velayetlerinin elinden alındığını ifade etti.

ABD’nin konuştuğu cani anne! 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu

Cani annenin ablası ise talihsiz yeğenini geçen yaz gördüğünü, vücudunda bir gariplik fark ettiğini ve çocuğu kendisine vermesi için ablasıyla kavga ettiğini ifade etti.

ABD’nin konuştuğu cani anne! 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu

Abla "En çok çabaladığımız anlarda bile yeterli değilmiş, şimdi anlıyorum" dedi.

ABD’nin konuştuğu cani anne! 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu

Cani annenin annesi Haynes de yaşananlar karşısında şokta. Hem torununu kaybetmenin hem de kızının bir katil olduğunu öğrenmenin şokunu aynı anda yaşadığını ifade etti.

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