ABD'nin konuştuğu cani anne! 3 yaşındaki çocuğun cesedi derin dondurucuda bulundu
ABD'de 3 yaşında bir çocuğun çürümeye yüz tutmuş cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler çocuğun annesini gözaltına aldı. 31 yaşındaki kadın yapılan soruşturmanın ardından cinayet, çocuk istismarı, işkence ve bir kişinin ölümünü gizlemekle suçlanıyor.
27.06.2022 16:14 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:14
ABD'nin Michigan eyaletinde Detroit kentinde polis, bir binanın bodrum katındaki derin dondurucuda 3 yaşında bir çocuğun cansız bedenini buldu. Olayın ardından çocuğun annesi Azuradee France cinayet, çocuk istismarı, işkence ve bir kişinin ölümünü gizlemek suçlarından gözaltına alındı. 31 yaşındaki kadın, yapılan soruşturmanın ardından hapse atıldı.