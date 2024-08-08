İsmail Haniye suikastında şok gerçekler: Mossad İranlı 2 Devrim Muhafızı’nı satın aldı! Bomba şeklinde tuğla detayı...

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmişti. Öte yandan Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastla ilgili şok gerçekler ortaya çıktı. İddiaya göre Mossad, İranlı 2 Devrim Muhafızı'nı satın aldı. Tuğla şeklinde bomba yaptı. Yatağın altına saklattı. Gece yarısı da patlattı. İşte detaylar...
Londra merkezli haftalık gazete The Jewish Chronicle, Haniye suikastının perde arkasını yazdı. Buna göre Mossad, 7 Ekim saldırılarının hemen ardından korkunç planını hazırladı.
İran Devrim Muhafızı üyesi olan 2 kişiyi aylar önce satın aldı! İki köstebek, suikast günü saat 16:23'te, gizlice Haniye'nin kalmayı planladığı odaya çıktı.
Kapıyı anahtarla açtı. Tuğla şeklinde hazırlanan bombayı yatağın altına bıraktı. İçeride 3 dakika kaldı. Sonra da alt kata iniş yaptı.