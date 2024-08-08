İsmail Haniye suikastında şok gerçekler: Mossad İranlı 2 Devrim Muhafızı’nı satın aldı! Bomba şeklinde tuğla detayı...

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmişti. Öte yandan Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastla ilgili şok gerçekler ortaya çıktı. İddiaya göre Mossad, İranlı 2 Devrim Muhafızı'nı satın aldı. Tuğla şeklinde bomba yaptı. Yatağın altına saklattı. Gece yarısı da patlattı. İşte detaylar...