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Canlı yayında uygulamayı silmişti! Venezuela lideri Maduro'dan META'ya 'mega' savaş: WhatsApp'ı 'casus' ilan etti

Gazze'de soykırım karşısında 3 maymunu oynayıp soykırımcı İsrail'e 'sosyal kalkan' oluşturan, küresel vicdanı hiçe sayıp 'dayatmacı' ve 'baskılayıcı' tutumuyla ön planda olan META'ya tepkiler sürüyor. Geride bıraktığımız gün canlı yayında WhatsApp uygulamasını silen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu kez de WhatsApp'ın bir "casusluk" sistemi olduğunu ve halktan diğer uygulamalara geçmesini istedi. Maduro, "Bu sosyal uygulama, psikolojik bir savaş yürütüyor" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 09:05 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 09:07
Canlı yayında uygulamayı silmişti! Venezuela lideri Maduro’dan META’ya ’mega’ savaş: WhatsApp’ı ’casus’ ilan etti 1

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi META'ya yönelik küresel çapta protestolar sürüyor.

Canlı yayında uygulamayı silmişti! Venezuela lideri Maduro’dan META’ya ’mega’ savaş: WhatsApp’ı ’casus’ ilan etti 2

META, Güney Amerika'da üst düzey bir protesto ile karşı karşıya kaldı.

Canlı yayında uygulamayı silmişti! Venezuela lideri Maduro’dan META’ya ’mega’ savaş: WhatsApp’ı ’casus’ ilan etti 3



Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Barış istiyorsanız WhatsApp'tan kurtulun" diyerek canlı yayında WhatsApp'ı sildi.

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