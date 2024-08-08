Canlı yayında uygulamayı silmişti! Venezuela lideri Maduro'dan META'ya 'mega' savaş: WhatsApp'ı 'casus' ilan etti
Gazze'de soykırım karşısında 3 maymunu oynayıp soykırımcı İsrail'e 'sosyal kalkan' oluşturan, küresel vicdanı hiçe sayıp 'dayatmacı' ve 'baskılayıcı' tutumuyla ön planda olan META'ya tepkiler sürüyor. Geride bıraktığımız gün canlı yayında WhatsApp uygulamasını silen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu kez de WhatsApp'ın bir "casusluk" sistemi olduğunu ve halktan diğer uygulamalara geçmesini istedi. Maduro, "Bu sosyal uygulama, psikolojik bir savaş yürütüyor" dedi.