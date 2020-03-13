İran'ın Kum şehrinden korkutan kareler! Koronavirüs mezarları uydu görüntüsüne yansıdı

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI ÖNCE YALANLADI SONRA VİRÜS KAPTI

Hürriyet'in haberine göre İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi corona virüs nedeniyle ölü sayısının fazla olduğu iddialarını net bir şekilde yalanlamış ama ardından kendi corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.