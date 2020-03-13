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İran'ın Kum şehrinden korkutan kareler! Koronavirüs mezarları uydu görüntüsüne yansıdı

Son dakika haberi... Koronavirüs dünyayı esir almaya devam ediyor. İran'da koronavirüs salgınının merkez noktası olan Kum şehrinde corona virüs vakaları için kazılan toplu mezarların uydudan görüntülenmesi, İran'daki ölüm sayılarında artış konusunda endişe yarattı. İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi.

13.03.2020 13:42 - Son Güncelleme: 13.03.2020 13:54
İran'ın Kum şehrindn korkutan kareler! Koronavirüs mezarları uydu görüntüsüne yansıdı

Şubat ayında İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürmüş bu iddia gündeme bomba gibi düşmüştü

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İran'ın Kum şehrindn korkutan kareler! Koronavirüs mezarları uydu görüntüsüne yansıdı

Ancak İran hükümeti vekilin bu iddiasını peşi sıra reddetmiş, yalnızca 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İran'ın Kum şehrindn korkutan kareler! Koronavirüs mezarları uydu görüntüsüne yansıdı

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI ÖNCE YALANLADI SONRA VİRÜS KAPTI
Hürriyet'in haberine göre İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi corona virüs nedeniyle ölü sayısının fazla olduğu iddialarını net bir şekilde yalanlamış ama ardından kendi corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.

İran'ın Kum şehrindn korkutan kareler! Koronavirüs mezarları uydu görüntüsüne yansıdı

İran'dan yapılan son açıklamaya göre yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi.

İran'ın Kum şehrindn korkutan kareler! Koronavirüs mezarları uydu görüntüsüne yansıdı

İran'daki bu veriler salgının boyutunun Çin ve İtalya'dan sonra en riskli alan olarak kayda geçiriyor.

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