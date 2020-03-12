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Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var? Coronavirüs olanlar iyileşiyor mu? İşte dünyanın Kovid-19 bilançosu

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayılan koronavirüs (Kovid-19) 129 bini aşkın kişiye bulaşırken 4 bin 700'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Peki hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var? Coronavirüs olanlar iyileşiyor mu? İşte dünyanın Kovid-19 bilançosu...

12.03.2020 19:18 - Son Güncelleme: 12.03.2020 19:55
Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var? Coronavirüs olanlar iyileşiyor mu? İşte dünyanın Kovid-19 bilançosu

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayılan koronavirüs (Kovid-19) 129 bini aşkın kişiye bulaşırken 4 bin 700'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu.

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Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var? Coronavirüs olanlar iyileşiyor mu? İşte dünyanın Kovid-19 bilançosu

Son verilere göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 129 bin 804 olarak güncellendi.

Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var? Coronavirüs olanlar iyileşiyor mu? İşte dünyanın Kovid-19 bilançosu

Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 750 kişinin öldüğü, 68 bin 670 kişinin iyileştiği ve 56 bin 380 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var? Coronavirüs olanlar iyileşiyor mu? İşte dünyanın Kovid-19 bilançosu

Çin ana karasında 3 bin 169, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 827, İran'da 429, Güney Kore'de 66, İspanya'da 84, Fransa'da 48, ABD'de 38, Japonya'da 16, Irak'ta 8, İngiltere'de 10, Hollanda'da 5, İsviçre'de 4, Avustralya'da 1, Almanya'da 4, Belçika'da 3, San Marino'da 3, Lübnan'da 3, Filipinler'de 2, Kanada, İsveç, Panama, Fas, Endonezya, Mısır, Tayland, Tayvan, İrlanda, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Cezayir ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var? Coronavirüs olanlar iyileşiyor mu? İşte dünyanın Kovid-19 bilançosu

Çin'de 80,796 vaka tespit edilirken 3,169 ölüm gerçekleşti. 14,801 hasta tedavi gördü ve 62,826 vakada iyileşme görüldü.

karasında 80 bin 796, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 130 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 49 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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