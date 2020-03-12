Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var? Coronavirüs olanlar iyileşiyor mu? İşte dünyanın Kovid-19 bilançosu
Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayılan koronavirüs (Kovid-19) 129 bini aşkın kişiye bulaşırken 4 bin 700'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Peki hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var? Coronavirüs olanlar iyileşiyor mu? İşte dünyanın Kovid-19 bilançosu...
12.03.2020 19:18
- Son Güncelleme: 12.03.2020 19:55
Çin ana karasında 3 bin 169, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 827, İran'da 429, Güney Kore'de 66, İspanya'da 84, Fransa'da 48, ABD'de 38, Japonya'da 16, Irak'ta 8, İngiltere'de 10, Hollanda'da 5, İsviçre'de 4, Avustralya'da 1, Almanya'da 4, Belçika'da 3, San Marino'da 3, Lübnan'da 3, Filipinler'de 2, Kanada, İsveç, Panama, Fas, Endonezya, Mısır, Tayland, Tayvan, İrlanda, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Cezayir ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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