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Dünyada koronavirüste son durum ne? Hangi ülke hangi önlemi aldı?

Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarında ortaya çıkan ve 2020 Ocak ayından bu yana hızla dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Başta anakara Çin olmak üzere özellikle İtalya ve İran'ı etkisi altında aldı. Son yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 2 koronavirüs vakası tespit edildi. Peki önlemler ne durumda? Koronavirüs için hangi ülkede ne gibi önlemler alındı?

13.03.2020 17:12 - Son Güncelleme: 13.03.2020 17:32
Dünyada koronavirüste son durum ne? Hangi ülke hangi önlemi aldı?

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara ve Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayıldı.

11 Mart'ta Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı.

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Dünyada koronavirüste son durum ne? Hangi ülke hangi önlemi aldı?

İstatistik sitesi Worldometers'a göre 13 Mart Cuma günü itibarıyla dünya çapında koronavirüs görülenlerin sayısı 134 bini aştı, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı.

Dünyada koronavirüste son durum ne? Hangi ülke hangi önlemi aldı?

Koronavirüsün dünyanın dört bir yanında yayılmaya devam etmesi, çok sayıda ülkeyi çeşitli önlemler almaya itti.

Dünyada koronavirüste son durum ne? Hangi ülke hangi önlemi aldı?

Bu önlemlerin bir kısmı günlük hayatın akışını sekteye uğratacak seviyede. BBC Türkçe virüsten etkilenen ülkelerin aldıkları önlemleri inceledi:

Dünyada koronavirüste son durum ne? Hangi ülke hangi önlemi aldı?

ÇİN

Koronavirüsün ortaya çıktığı ve açık ara farkla en fazla sayıda bulaştığı ülke olan Çin, başlangıçta yeterli önlemi almayarak hastalığın dünyaya yayılmasına yol açmakla suçlanıyordu.Ocak ayından itibaren önlemler almaya başlayan Çin, Şubat'tan itibaren salgının yayılma hızını azaltmayı başardı. Fakat bunun için ülkedeki günlük yaşamı büyük oranda değiştirmesi gerekti.

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