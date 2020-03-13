Dünyada koronavirüste son durum ne? Hangi ülke hangi önlemi aldı?
Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarında ortaya çıkan ve 2020 Ocak ayından bu yana hızla dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Başta anakara Çin olmak üzere özellikle İtalya ve İran'ı etkisi altında aldı. Son yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 2 koronavirüs vakası tespit edildi. Peki önlemler ne durumda? Koronavirüs için hangi ülkede ne gibi önlemler alındı?
13.03.2020 17:12
- Son Güncelleme: 13.03.2020 17:32
ÇİN
Koronavirüsün ortaya çıktığı ve açık ara farkla en fazla sayıda bulaştığı ülke olan Çin, başlangıçta yeterli önlemi almayarak hastalığın dünyaya yayılmasına yol açmakla suçlanıyordu.Ocak ayından itibaren önlemler almaya başlayan Çin, Şubat'tan itibaren salgının yayılma hızını azaltmayı başardı. Fakat bunun için ülkedeki günlük yaşamı büyük oranda değiştirmesi gerekti.
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