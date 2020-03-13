Dünyada koronavirüste son durum ne? Hangi ülke hangi önlemi aldı?

ÇİN

Koronavirüsün ortaya çıktığı ve açık ara farkla en fazla sayıda bulaştığı ülke olan Çin, başlangıçta yeterli önlemi almayarak hastalığın dünyaya yayılmasına yol açmakla suçlanıyordu.Ocak ayından itibaren önlemler almaya başlayan Çin, Şubat'tan itibaren salgının yayılma hızını azaltmayı başardı. Fakat bunun için ülkedeki günlük yaşamı büyük oranda değiştirmesi gerekti.