İran'dan flaş açıklama! ABD bombardımanına 'terörizm' dediler!

ABD'nin Irak ve Suriye'deki İran destekli Hizbullah üslerini bombardımana tutması, Ortadoğu'yu sarstı. Tahran yönetimi, bugün yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetli bir şekilde kınadığını belirterek ABD'nin Irak'taki üsleri vurmasını açık bir şekilde 'terörizm' örneği olduğunu duyurdu. Açıklamayı, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi resmi haber ajansı IRNA'ya yaptı.