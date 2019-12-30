GaleriDünya

İran'dan flaş açıklama! ABD bombardımanına 'terörizm' dediler!

Irak ve Suriye'deki Hizbullah üslerinin vurulmasına tepki gösteren ve kınayan İran, ABD bombardımanını 'terörizm' olarak adlandırdı. Açıklamayı, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi resmi haber ajansı IRNA'ya yaptı.

30.12.2019 13:54 - Son Güncelleme: 30.12.2019 13:54
İran'dan flaş açıklama! ABD bombardımanına 'terörizm' dediler!

ABD'nin Irak ve Suriye'deki İran destekli Hizbullah üslerini bombardımana tutması, Ortadoğu'yu sarstı. Tahran yönetimi, bugün yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetli bir şekilde kınadığını belirterek ABD'nin Irak'taki üsleri vurmasını açık bir şekilde 'terörizm' örneği olduğunu duyurdu. Açıklamayı, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi resmi haber ajansı IRNA'ya yaptı.

İran'dan flaş açıklama! ABD bombardımanına 'terörizm' dediler!

Kerkük'teki bir üsse Cuma günü düzenlenen roket saldırısında bir ABD vatandaşı müteahhitin ölmesi üzerine ABD, dün akşam söz konusu bombardımanı düzenlemişti.

İran'dan flaş açıklama! ABD bombardımanına 'terörizm' dediler!

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada 'savunma amaçlı olarak' Irak'taki Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hizbullah) silah depolarının, komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığını belirtildi.

İran'dan flaş açıklama! ABD bombardımanına 'terörizm' dediler!

Açıklamada, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan Irak üslerine yönelik tekrarlanan Kataib Hizbullah saldırılarına karşılık olarak, ABD güçleri tam isabet güden savunma amaçlı hava saldırıları düzenledi. Hava saldırıları, Kataib Hizbullah'ın gelecekte koalisyon güçlerine saldırma becerisini azaltacaktır" dendi.

İran'dan flaş açıklama! ABD bombardımanına 'terörizm' dediler!

Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre ABD'nin hava saldırısı Suriye sınırı yakınlarındaki Kaim ilçesine yakın bir bölgede düzenlendi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği Wagner'ler böyle görüntülendi! İsmindeki Hitler detayı şaşırttı
Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği Wagner'ler böyle görüntülendi! İsmindeki Hitler detayı şaşırttı