İran'dan flaş açıklama! ABD bombardımanına 'terörizm' dediler!
Irak ve Suriye'deki Hizbullah üslerinin vurulmasına tepki gösteren ve kınayan İran, ABD bombardımanını 'terörizm' olarak adlandırdı. Açıklamayı, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi resmi haber ajansı IRNA'ya yaptı.
30.12.2019 13:54
- Son Güncelleme: 30.12.2019 13:54
ABD'nin Irak ve Suriye'deki İran destekli Hizbullah üslerini bombardımana tutması, Ortadoğu'yu sarstı. Tahran yönetimi, bugün yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetli bir şekilde kınadığını belirterek ABD'nin Irak'taki üsleri vurmasını açık bir şekilde 'terörizm' örneği olduğunu duyurdu. Açıklamayı, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi resmi haber ajansı IRNA'ya yaptı.
Açıklamada, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan Irak üslerine yönelik tekrarlanan Kataib Hizbullah saldırılarına karşılık olarak, ABD güçleri tam isabet güden savunma amaçlı hava saldırıları düzenledi. Hava saldırıları, Kataib Hizbullah'ın gelecekte koalisyon güçlerine saldırma becerisini azaltacaktır" dendi.
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