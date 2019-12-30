Libya'da kirli ittifak! Darbeci Hafter'e bağlı güçler kimlerden oluşuyor?
Darbeci General Hafter'in nisan ayında Libya'daki tüm aktörlerin katılımıyla düzenlenmesi beklenen Ulusal Diyalog Konferası'na günler kala başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatması ülkeyi 2019'da şiddet ve yıkım sarmalına sürükledi. Libya'da darbeci General Hafter'in saflarında Kaddafi döneminin subaylarından yabancı paralı askerlere kadar uzanan geniş bir yelpaze yer alıyor. Hafter cephesinin Trablus saldırısı sonrasında sahada görmeye başladığımız bir diğer silahlı aktör ise Wagner Grubu'na ait savaşçılar. Peki Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler kimlerden oluşuyor? Başkan Erdoğan'ın "Orada ne işleri, hangi bağlantıları var?" diyerek tepki gösterdiği Wagner Grup kim? Libya'da ne yapıyor? İşte tüm detaylar...
Hafter safında Trablus operasyonuna katılan gruplar, Libya Ulusal Ordusu (LUO) hakkında genel bir resim sunmakta. Bu grupların tasnifini Libya'nın doğusu, batısı ve güneyi şeklinde üç ayrı bölge üzerinden yapmak mümkün . LUO'nun çekirdek kadrosunu Doğu bölgesinden gelen ve Hafter'e olan sadakatiyle öne çıkan gruplar oluşturmakta.
Bu ordunun Batı kanadı ise Tarhuna merkezli Kaniyat grubu, farklı kentlerden gelen Medhali Selefileri ve Evlad-ı Süleyman kabilesinden müteşekkil. Trablus saldırısı bağlamında dikkat çeken diğer gruplar ise Sudan'ın Darfur bölgesinden gelen savaşçılar. Bunun yanında Libya'da dikkat çeken bir başka Sudan menşeili grup ise Zaghawa kabilesine mensup savaşçılardan oluşan Sudan Özgürlük Güçleri Topluluğu...
"Libya Ulusal Ordusu" veya "Libya Arap Silahlı Kuvvetleri" isimleri 2014 yılından günümüze, başta Halife Hafter olmak üzere, ona yakın çevrelerce Hafter cephesini tanımlamak için kullanılıyor. Bu tanımlama biçimi gerek Türk kamuoyunda gerekse genel itibariyle Hafter karşıtı cenahta ciddi şekilde tartışılıyor. Karşı çıkanların genel argümanı "Libya Ulusal Ordusu" sıfatının başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikleri nitelendirdiği ve Hafter'in bu sıfatı kullanarak meşruiyet elde etmeye çalıştığıdır.
Bu argüman elbette haklı; fakat haklı olmanın bir şey değiştirmediği Libya sahasında, gereksiz meşruiyet/isimlendirme tartışmalarının yerine, asıl odaklanılması gereken konu bu cephenin nasıl bir oluşum olduğu, içinde kimleri barındırdığı ve zayıf yönlerinin neler olduğudur. Sorulması gereken soru, başka bir ifadeyle, Hafter'in "Libya Ulusal Ordusu" (LUO) dediği yapılanma, hakikatte her biri ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelmiş ve belirli bir hiyerarşik düzen içerisinde hareket eden silahlı gruplardan mı meydana gelmiştir?