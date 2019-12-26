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Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği Wagner'ler böyle görüntülendi! İsmindeki Hitler detayı şaşırttı

Ukrayna, Suriye ve Sudan'da savaşan Wagner Grubu adlı Rus paralı askerler en son Libya'da da ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın da işaret ettiği Wagner Grubu, Batı ve Rus basınında son yıllarda gündemden düşmüyor. Başkan Erdoğan, "Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?" diyerek tepki gösterdi. Wagner Grubu'nun isminin Hitler'e kadar dayanması şaşkınlık uyandırdı. Peki Erdoğan'ın bahsettiği Wagner Grup kim? Libya'da ne yapıyor? İşte detaylar...

26.12.2019 12:31 - Son Güncelleme: 26.12.2019 12:31
Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği Wagner'ler böyle görüntülendi! İsmindeki Hitler detayı şaşırttı

Türkiye'nin gözünü çevirdiği Libya'da son haftaların en çok konuşulan başlığı, paralı askerler. Son olarak İngiliz The Guardian gazetesinin Sudanlı paralı askerleri mercek altına aldığı iç savaş ülkesinde, Rus Wagner grup da var.

Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği Wagner'ler böyle görüntülendi! İsmindeki Hitler detayı şaşırttı

Darbeci general Halife Hafter saflarında savaşan Wagner Grubu'nun adı, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde ayrılıkçı milisler ile Ukrayna Ordusu arasında yaşanan çatışmalarda duyuldu.

Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği Wagner'ler böyle görüntülendi! İsmindeki Hitler detayı şaşırttı

Rus ordusunun üniformasını taşımayan, kamuflaj kıyafetli Wagner Grup askerleri 2014 yılında Kırım'daki çatışmalar sırasında da sahneye çıktı.

Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği Wagner'ler böyle görüntülendi! İsmindeki Hitler detayı şaşırttı

Ardından Rus paralı askerler Suriye, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Venezuella gibi karışıklık yaşanan ülkelere gönderildi.

Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği Wagner'ler böyle görüntülendi! İsmindeki Hitler detayı şaşırttı

'Putin'in özel ordusu' olarak bilinen Wagner Grup, Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ünlü Rus milyarder Yevgeniy Prijogin tarafından finanse ediliyor.

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