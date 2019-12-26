Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği Wagner'ler böyle görüntülendi! İsmindeki Hitler detayı şaşırttı

Ukrayna, Suriye ve Sudan'da savaşan Wagner Grubu adlı Rus paralı askerler en son Libya'da da ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın da işaret ettiği Wagner Grubu, Batı ve Rus basınında son yıllarda gündemden düşmüyor. Başkan Erdoğan, "Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?" diyerek tepki gösterdi. Wagner Grubu'nun isminin Hitler'e kadar dayanması şaşkınlık uyandırdı. Peki Erdoğan'ın bahsettiği Wagner Grup kim? Libya'da ne yapıyor? İşte detaylar...

26.12.2019 12:31 - Son Güncelleme: 26.12.2019 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





