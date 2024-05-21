İran'da yas var: Kare kare İbrahim Reisi'nin cenaze töreni

İran 'da helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için cenaze töreni düzenlendi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Mayıs'ta helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini duyurdu.

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İRAN TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ: İHA'LAR ENKAZI BULDU

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmesinin ardından İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.