İran'daki helikopter kazasına ne sebep oldu? İşte dikkat çeken ayrıntılar! Komplo mu yoksa teknik arıza mı?

1 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve iki üst düzey görevlinin ölümüne neden olan helikopter kasasıyla ilgili siyasi ve teknik birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialarda çok farklı senaryolardan bahsediliyor.

2 Güvenlik uzmanları, ülkenin cumhurbaşkanıyla dışişleri bakanının aynı uçağa bindirilmesinin tüm protokol kurallarına aykırı olduğunu dile getirirken, Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikoptere iki helikopterin daha eşlik ettiği öğrenildi. Diğer iki helikopter hiçbir tehlike yaşamazken Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin dağa çakılması "Güzergâh mı değiştirildi?" sorusunun akıllara getirmesine sebep oldu.