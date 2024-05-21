İran'daki helikopter kazasına ne sebep oldu? İşte dikkat çeken ayrıntılar! Komplo mu yoksa teknik arıza mı?

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve iki üst düzey görevlinin ölümüne neden olan helikopter kasasıyla ilgili siyasi ve teknik birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialarda çok farklı senaryolardan bahsediliyor.
Güvenlik uzmanları, ülkenin cumhurbaşkanıyla dışişleri bakanının aynı uçağa bindirilmesinin tüm protokol kurallarına aykırı olduğunu dile getirirken, Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikoptere iki helikopterin daha eşlik ettiği öğrenildi. Diğer iki helikopter hiçbir tehlike yaşamazken Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin dağa çakılması "Güzergâh mı değiştirildi?" sorusunun akıllara getirmesine sebep oldu.
AZERBAYCAN'DA HAVA İYİYDİ
Askeri stratejist ve güvenlik uzmanı hava koşullarının elverişsizliğine dikkat çekerken, uçağın neden bu hava koşullarında havalandığı da sorgulandı. Bu durumun altında yatan temel sebep olarak Azerbaycan'dan kalkışta havanın iyi olması gösteriliyor. Uzmanlar, helikopter pilotunun bu duruma aldandığı düşünülüyor.