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İran'da Reisi'nin can verdiği helikopter kazasına teknik bakış! Parçalar dar alanda ve toplu, ön bölümde yanık | Ambargo ve tedarik sorunu

İran'da cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin can verdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Kırıma uğrayan helikopterin ABD yapımı olması manidar bir detay olarak kayıtlara geçerken etrafa saçılan parçalar kazanın boyutunu gözler önüne serdi. A Haber'in helikopterin enkazından yaptığı tarihi yayında kazanın teknik boyutunu yorumlayan uzmanlar çok dar bir alan içerisinde tüm parçalarının mevcut olduğuna dikkat çekip helikopterin sürtünerek çarpmış olabileceğini söyledi. Bölgedeki görgü tanıkları da helikopterin 3 parçaya bölündüğünü, ön bölümün düşmenin etkisiyle yandığını söyledi. 1979 model olan hava aracının ambargo öncesi alınması ve yaşanan parça tedariki sorununun ise kazaya yol açabileceği konuşuluyor.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 17:33 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 17:46
İran’da Reisi’nin can verdiği helikopter kazasına teknik bakış! Parçalar dar alanda ve toplu, ön bölümde yanık | Ambargo ve tedarik sorunu 1

İran olağanüstü saatler yaşıyor... Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyet helikopter kazasında can verdi.

İran’da Reisi’nin can verdiği helikopter kazasına teknik bakış! Parçalar dar alanda ve toplu, ön bölümde yanık | Ambargo ve tedarik sorunu 2

REİSİ'Yİ AKINCI İHA BULDU

Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

İşte helikopter kazasında akıllara takılan soru işaretleri!

İran’da Reisi’nin can verdiği helikopter kazasına teknik bakış! Parçalar dar alanda ve toplu, ön bölümde yanık | Ambargo ve tedarik sorunu 3

Feci kazada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte Tebriz Valisi Malik Rahmeti, İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'i Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebat can verdi.

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