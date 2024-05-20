ABD-Çin istihbarat savaşı su altında devam ediyor! Beyaz Saray Google ve Meta’yı uyardı: Pekin’in gemileri bir görünüp bir kayboluyor

ABD ile Çin arasında istihbarat savaşı yeni cephelerde devam ediyor. ABD, Pasifik Okyanusu'nda internet trafiğini taşıyan denizaltı kablolarının Çinli tamir gemilerinin tehdidi altında olduğunu belirtti ve Google ve Meta gibi su altı kablolarına yatırım yapan şirketleri uyardı. Pekin'in, Pentagon'un iletişim ve teknoloji konusundaki avantajlarını engellemeye çalıştığını belirten ABD, Çin'in su altında büyük bir istihbarat vurgunu yapmasından endişe ediyor zira Çin gemileri Pasifik'te kayıtsız dolaşıyor. 2023'te yaşanan casus balon krizi ve Batı basınının istihbarat konusunda Pekin'in Washington'ın önünde olduğuna yönelik uyarılarının ardından ABD ile Çin arasında yeni cephe ise su altı oldu. İşte, ABD'nin kritik uyarısı ve hayalet Çin gemileri…