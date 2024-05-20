ABD-Çin istihbarat savaşı su altında devam ediyor! Beyaz Saray Google ve Meta’yı uyardı: Pekin’in gemileri bir görünüp bir kayboluyor

ABD ile Çin arasında istihbarat savaşı yeni cephelerde devam ediyor. ABD, Pasifik Okyanusu'nda internet trafiğini taşıyan denizaltı kablolarının Çinli tamir gemilerinin tehdidi altında olduğunu belirtti ve Google ve Meta gibi su altı kablolarına yatırım yapan şirketleri uyardı. Pekin'in, Pentagon'un iletişim ve teknoloji konusundaki avantajlarını engellemeye çalıştığını belirten ABD, Çin'in su altında büyük bir istihbarat vurgunu yapmasından endişe ediyor zira Çin gemileri Pasifik'te kayıtsız dolaşıyor. 2023'te yaşanan casus balon krizi ve Batı basınının istihbarat konusunda Pekin'in Washington'ın önünde olduğuna yönelik uyarılarının ardından ABD ile Çin arasında yeni cephe ise su altı oldu. İşte, ABD'nin kritik uyarısı ve hayalet Çin gemileri…
ABD ile Çin arasında istihbarat savaşı devam ediyor. ABD, Çin'in tamir gemilerinden gelen casusluk tehdidi nedeniyle su altındaki kablolarının savunmasız olduğundan endişe ediyor. ABD'li yetkililer telekomünikasyon şirketlerine özel "alışılmadık" bir uyarıda bulundu: Pasitik Okyanusu boyunca internet trafiğini taşıyan denizaltı kabloları Çin tamir gemileri tarafından kurcalanmaya açık olabilir.
ABD'DE ÇİNLİ CASUS PANİĞİ
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, uluslararası kabloların onarımına yardımcı olan devlet kontrolündeki bir Çin şirketi olan S.B. Submarine Systems'ın gemilerinin konumlarını radyo ve uydu izleme hizmetlerinden gizlediğini ve bunun için bir açıklama yapmadığını bildirdi.
ÇİN DENİZALTINDAKİ KABLOLARLA VERİ ÇALABİLİR Mİ?
Yetkililere göre uyarılar, denizaltı fiber-optik kablolarına yönelik gözden kaçan bir güvenlik riskine dikkat çekiyor. Google ve Meta Platforms gibi Silikon Vadisi devleti çok sayıda kabloya sahip ve daha fazlasına da yatırım yapıyor. Öte yandan Wall Street Journal, bu şirketlerin, ABD'li yetkililerin ticari ve askeri veriler konusunda uyardığı yabancı şirketlere güvendiğine dikkat çekti.