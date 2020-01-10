Bakın Türkiye'yi nasıl tanıtıyorlar! O harita yayınlandı!
Türkiye hiç kuşkusuz dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Gerek ekonomik gelişim, gerek askeri başarı, gerekse turistik alanlar Türkiye'nin en önemli özellikleri arasında yer alıyor. Peki diğer ülkelerin ve kaynakların aklına Türkiye denilince ne geliyor? 'Information is beautiful' sitesi bir harita yayınlayarak ülkelerin popüler olduğu alanları açıkladı. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklara göre ülkelerin birbirinden ilginç tanıtımı…
10.01.2020 10:29
- Son Güncelleme: 10.01.2020 10:29
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