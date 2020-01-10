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Bakın Türkiye'yi nasıl tanıtıyorlar! O harita yayınlandı!

Türkiye hiç kuşkusuz dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Gerek ekonomik gelişim, gerek askeri başarı, gerekse turistik alanlar Türkiye'nin en önemli özellikleri arasında yer alıyor. Peki diğer ülkelerin ve kaynakların aklına Türkiye denilince ne geliyor? 'Information is beautiful' sitesi bir harita yayınlayarak ülkelerin popüler olduğu alanları açıkladı. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklara göre ülkelerin birbirinden ilginç tanıtımı…

10.01.2020 10:29 - Son Güncelleme: 10.01.2020 10:29
Bakın Türkiye'yi nasıl tanıtıyorlar! O harita yayınlandı!

'Information is beautiful' sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı....

Bakın Türkiye'yi nasıl tanıtıyorlar! O harita yayınlandı!

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Bakın Türkiye'yi nasıl tanıtıyorlar! O harita yayınlandı!

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