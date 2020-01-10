Felaket sürüyor! Yetkililerden korkutan çağrı: Hemen dışarı çıkın
Avustralya'da eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etti. 2 bini aşkın ev kül olurken milyonlarca hayvan da telef oldu. Kabus hız kesmeden devam ederken yetkililerden korkutan açıklama geldi. Bu çağrı tablonun daha da büyüceğine işaret ediyor... İşte ülkede yaşanan son gelişmeler...
Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etti. BBC'nin haberine göre ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi, 10,3 milyon hektar alan da kül oldu.
Son birkaç gündür nispeten yumuşayan hava koşullarının ardından rüzgar hızının ve hava sıcaklığının yeniden artmaya başladığı Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde tahliye çağrısı yapılan binlerce kişi evlerini terk etti. Askeri helikopterlerden de risk altındaki bölgelere acil durum malzemeleri bırakıldı.
Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Hizmeti Şefi Shane Fitzsimmons, basına yaptığı açıklamada, "İnsanlardan dışarı çıkmaları ve daha güvenli yerlere gitmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı. Yetkililer, eyalette Eden, Batemans Bay and Nowra bölgeleri dahil Sydney kentinin kıyı kasabalarının yeniden yangın tehdidi altında olduğunu belirtti.