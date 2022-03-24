İngiltere’den Rusya’ya 65 yeni yaptırım! Listede Sergey Lavrov’un kızı da var!

Wagner Grup'un Ukrayna lideri Zelenskiy'i öldürmekle görevlendirildiği bildirilmişti. Stratejik sektörler arasında çok sayıda savunma şirketi ve Rus Demiryolları da var.

Kurucu ortakları arasında Rus oligarklar Mikhail Fridman, Petr Aven ve German Khan'ın da bulunduğu Alfa Bank da dahil olmak üzere altı banka daha yeni yaptırımlarla hedefleniyor.

Rusya'daki en büyük özel banka olan Alfa Bank ile birlikte Gazprombank'in varlıkları donduruluyor. İngiltere dünyanın en büyük elmas üreticisi Alrosa'ya da yaptırım uyguluyor.