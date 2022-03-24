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Haberler Dünya NATO Lider Zirvesi için Brüksel'de olan Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler...

NATO Lider Zirvesi için Brüksel'de olan Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler...

NATO liderleri bugün Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan daha sonra çeşitli ülke liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

24.03.2022 13:11 - Son Güncelleme: 24.03.2022 19:41
NATO liderler zirvesinde Başkan Erdoğan ile Biden’ın samimiyeti dikkat çekti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkent Brüksel'e gitti.

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NATO liderler zirvesinde Başkan Erdoğan ile Biden’ın samimiyeti dikkat çekti!

Görüşmenin ardından Erdoğan, NATO liderlerinin aile fotoğrafının çekildiği alana geçti.

NATO liderler zirvesinde Başkan Erdoğan ile Biden’ın samimiyeti dikkat çekti!

Erdoğan, burada fotoğraf çekiminden önce liderlerle ayaküstü bir süre sohbet etti.

NATO liderler zirvesinde Başkan Erdoğan ile Biden’ın samimiyeti dikkat çekti!

Erdoğan'ın konuştuğu isimler arasında ABD Başkanı Joe Biden da vardı. Biden, yanına gittiği Erdoğan ile selamlaştı.

NATO liderler zirvesinde Başkan Erdoğan ile Biden’ın samimiyeti dikkat çekti!

İki liderin samimi anları kameralara yansıdı.

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