NATO Lider Zirvesi için Brüksel'de olan Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler...
NATO liderleri bugün Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan daha sonra çeşitli ülke liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
24.03.2022 13:11 - Son Güncelleme: 24.03.2022 19:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkent Brüksel'e gitti.