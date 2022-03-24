ABD Başkanı Joe Biden: Bir sonraki Amerikan seçimlerinde başkanlığa aday olmayacağım
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin sorduğu soruyu cevaplayan Biden, "Bir taahütte bulundum, bir daha seçime girmeyeceğim demiştim. Ve bunu tekrarlıyorum, tekrar başkanlığa aday olmayacağım bir sonraki Amerikan seçimlerinde" dedi.
Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına vurgu yaparak enerji ve gıda güvenliği üzerine çalıştıklarını kaydetti.
Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inandığını ve Ukrayna'nın G20 toplantılarına katılabileceğini söyledi.
Söz alan gazeteci Biden'a, "2024'te seçim yapılacak. Sizden önceki başkanın yeniden seçilebileceği yönünde endişeler var. Yaptığınız bir şey ya da attığınız bir adım var mı? Ya da NATO adım atacak mı bunun olmaması için?" diye sordu.
"BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM"
Gazetecinin sorusu üzerine cevap hakkını kullanan Biden, bir daha başkanlığa aday olmayacağını belirtti.
Biden konuyla ilgili, "Hayır ben olayı böyle görmüyorum. Dış politika konusunda herkesten en uzun süre çalışan kişiyim. Benim endişem yok, bir taahütte bulundum, bir daha seçime girmeyeceğim demiştim. Ve bunu tekrarlıyorum, tekrar başkanlığa aday olmayacağım bir sonraki Amerikan seçimlerinde" dedi.