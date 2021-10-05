İngiltere'deki yakıt krizi çözülemiyor! Krizinin perde arkasındaki üçlü: Kovid-19, Brexit ve vergi yasası
Dünya İngiltere'deki yakıt krizini konuşuyor. Milyonlarca kişi yakıt krizi nedeniyle sokağa çıkarken ordu yakıt dağıtımı için devreye girdi. Peki İngiltere'de yaşanan yakıt krizinin perde arkasında ne var? İşte bir ülkeyi kaosa sürükleyen nedenler...
İngiltere'de akaryakıt istasyonları ve market raflarında yaşanan kıtlığın perde arkasında 'Ağır vasıta şoförü' arzındaki hızlı düşüş yatıyor.
Brexit'le İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışından sonra, AB ülkesi ağır vasıta şoförleri, ülkeye giremeyince ve üstüne Kovid-19 salgını kısıtlamaları eklenenince kriz kendini hissettirmeye başladı. Yılbaşı arifesinde tedarik zinciri kırılan İngiltere'deki ağır vasıta şoför sıkıntısı; İngiltere ekonomisine ilk olarak benzin istasyonlarında kuyruk, süpermarketlerde boş raflar ve kapalı restoranlar olarak yansıdı.
100.000 ŞOFÖR AÇIĞI VAR
Karayolu Taşımacılığı Birliği (RHA), şoför azlığına dair rapor hazırlayarak pandemi sebebiyle şoför açığını 60 binin üzerinde tahmin ettiklerini ancak Brexit dahil birkaç faktörün birleşmesiyle hali hazırda ülkedeki ağır vasıta şoför açığının 100 bini bulduğunu belirtti.
Rapora göne, şoför açığına neden olan ana etkenlerden biri de Kovid-19 salgını. Birçok şoför salgın kısıtlamaları sebebiyle kendi ülkesine gitti ve büyük bir çoğunluğu ise İngiltere'ye geri dönmedi.