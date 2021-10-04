Türk savunma sanayisi Alman basınında: Erdoğan politikasının itici gücü! Alman silah şirketleri kıskanacak!

Haberde, "Şu anda meyve veren ve Alman silah şirketlerinin temsilcilerini kıskandırabilecek bir sistem." ifadesi kullanıldı.

"YURT DIŞINDA İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Türk İHA'larına ilişkin "Yurt dışında da Türk insansız hava araçlarına ilgi her geçen gün artıyor. Araçların alıcıları olarak Azerbaycan, Polonya, Ukrayna, Katar ve Tunus listelendi. TB2'ler, Libya iç savaşında da kullanıldı." bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin son 15 yılda savunma sanayisinde büyük atılımlar yaptığı, Türk firmalarına ve mühendislerine güvenildiği ve küresel ölçekte rekabet edebilecek teknolojiler geliştirildiğinin altı çizildi.