Vladimir Putin imzaladı! İşte Rusya'da Babalar Günü'nün kutlanacağı yeni tarih
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir kararname imzaladı. Putin, imzaladığı kararnameyle Rusya'da Babalar Günü'nün kutlanacağı tarihi değiştirdi. Buna göre Rusya'da Babalar Günü artık her yıl ekim ayının 3'üncü pazar günü kutlanacak. Babalar Günü, tüm dünyada haziran ayının 3'üncü pazar günü kutlanıyordu.
05.10.2021 09:41
- Son Güncelleme: 05.10.2021 10:01
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkede her yıl ekim ayının 3'üncü pazar günü "Babalar Günü" olarak kutlanacak.
Tüm dünyada her yıl haziran ayının 3'üncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, Rusya'da artık farklı tarihlerde kutlanacak.
Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı yeni kararname ile bundan böyle her yıl ekim ayının 3'üncü pazar gününün ülkede Babalar Günü olarak kutlanacağını açıkladı.
Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında ülkede Babalar Günü'nün kutlanacağı günü tartışmaya açmış, daha sonra ilgili kararname bakanlık tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderilmişti.