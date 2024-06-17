İngiltere’de denizaltı paniği! Putin tehdit etmişti: İskoçya açıklarında görüldü! Rishi Sunak acil durum ilan etti

5 Haziran'da Poseidon P8 denizaltı karşıtı uçağı tarafından tespit edilen denizaltı İngiltere 'de paniğe yol açtı.

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PUTİN TEHDİT ETMİŞTİ

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya donmuş Rus varlıklarını kullanarak 40 milyar sterlinlik bir kredi sağladığı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı açıkça tehdit etmişti.

Aralarında nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı ve bir fırkateynin de bulunduğu dört Rus donanma gemisinin Küba'ya ulaşmadan önce İskoçya açıklarında tespit edildiği ortaya çıktı.