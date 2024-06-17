İngiltere’de denizaltı paniği! Putin tehdit etmişti: İskoçya açıklarında görüldü! Rishi Sunak acil durum ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'yı tehdit etmesinin ardından İskoçya açıklarında Rus denizaltısı göründü. ABD'ye açık tehdit olarak görülen ve Küba'ya demirleyen denizaltının geçtiğimiz günlerde İskoçya açıklarında tespit edildiği ortaya çıktı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise denizaltının İskoçya açıklarında görülmesinin ardından acil durum toplantısı ilan etti. Peki, Rusya Batı'ya karşı savaş ilan edecek mi? İşte, detaylar…
Rusya'nın 13 bin 800 tonluk Kazan denizaltısı İskoçya açıklarında tespit edildi.
5 Haziran'da Poseidon P8 denizaltı karşıtı uçağı tarafından tespit edilen denizaltı İngiltere'de paniğe yol açtı.
PUTİN TEHDİT ETMİŞTİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya donmuş Rus varlıklarını kullanarak 40 milyar sterlinlik bir kredi sağladığı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı açıkça tehdit etmişti.
Aralarında nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı ve bir fırkateynin de bulunduğu dört Rus donanma gemisinin Küba'ya ulaşmadan önce İskoçya açıklarında tespit edildiği ortaya çıktı.
İNGİLTERE ALARM DURUMUNA GEÇTİ
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rus denizaltısının tespit edilmesinden sonra Savunma Bakanı Grant Shapps ile 'gizli' bir toplantıda buluştu ve kendisine RAF gözetleme keşif uçağının, Faslane'deki Britanya deniz üssü yakınındaki denizaltının hareketlerini saptadığı söylendi.
Denizaltının İskoçya'ya yakın bir yerde takip edildiği ancak karasularını geçmediği belirtildi.
NATO liderlerinin, geminin çevredeki zayıf noktaları hedef alıyor olabileceğinden endişe duydukları söylendi.