Yeni Nostradamus’tan 3. Dünya Savaşı kehaneti! Resmen tarih verdi: Gezegenler o günü işaret ediyor! Çatışmalar hangi ülkede patlak verecek?

ABD, Çin ve Rusya arasında savaş çanları çalmaya başlarken "Yeni Nostradamus" olarak bilinen Hintli Astrolog Kushal Kumar, 3. Dünya Savaşı için resmen tarih verdi. The Daily Star'a konuşan Kumar, gezegensel uyaranların 3. Dünya Savaşı'nı tetiklediğini söyledi ve iki olası tarihi işaret etti. Savaşın ilk olarak hangi bölgede patlak vereceğini söyleyen Kumar "Günler geçtikçe dünyanın dört bir yanındaki sıcak noktalarda gelişen savaş senaryosunu izleyin" dedi. Peki, 3. Dünya Savaşı başlayacak m? İşte, Kumar'ın işaret ettiği tarih ve bölgeler…
Ukrayna ve Gazze'de çatışmalar devam ederken Rusya, Çin, ABD ve diğer Batılı ülkelerin çıkışları dünyada tansiyonu yükseltiyor.
YENİ NOSTRADAMUS'TAN 3. DÜNYA SAVAŞI TAHMİNİ
ABD, Çin ve Rusya arasında tansiyon her geçen gün yükselirken "Yeni Nostradamus", 3 Dünya Savaşı için tarih verdi.
"Yeni Nostradamus" olarak bilinen Hintli astrolog Kushal Kumar, 3. Dünya Savaşı'nın 18 Haziran'da başlayabileceğini iddia etti.