Gazze'de Kurban Bayramı enkazların arasında geçiyor! İsrail polisinden Mescid-i Aksa şiddeti!

İsrail'in abluka ve saldırılarının sürdüğü Gazze'de, Gazzeliler geçen yıl bayramı sevinçle karşılarken, bu yıl yıkılan binaların enkazı altında karşılıyor.
Geçtiğimiz yıl bayramı sıcak yuvalarında kutlayabilen pek çok çocuk, bu yıl saldırılar sonucunda hayatını kaybederek bayramı göremedi.
İsrail'in Gazze saldırılarında şu ana kadar 15 bin 694 çocuk yaşamını yitirdi.
• 34 bin çocuk yaralandı
• 1500 çocuk uzuvlarını kaybetti
• 33 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlar bayram namazı kılmak için camileri doldurdu.