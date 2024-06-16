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Gazze'de Kurban Bayramı enkazların arasında geçiyor! İsrail polisinden Mescid-i Aksa şiddeti!

7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in baskı ve zulmüne maruz kalan Filistinliler, Kurban Bayramı sevincini buruk yaşıyor. Arife Günü'nden beri Mescid-i Aksaya gelerek hem ziyaret hem ibadet hem de namaz kılmak isteyen Müslüman hak, İsrail polisinin yoğun baskısı ve şiddeti altında kalıyor. İşte Gazze'de geçen yılın ve bugünün Kurban Bayramı...

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 21:14 Güncelleme 16 Haziran 2024, 21:14
Gazze’de Kurban Bayramı enkazların arasında geçiyor! İsrail polisinden Mescid-i Aksa şiddeti! 1

İsrail'in abluka ve saldırılarının sürdüğü Gazze'de, Gazzeliler geçen yıl bayramı sevinçle karşılarken, bu yıl yıkılan binaların enkazı altında karşılıyor.

Gazze’de Kurban Bayramı enkazların arasında geçiyor! İsrail polisinden Mescid-i Aksa şiddeti! 2

Geçtiğimiz yıl bayramı sıcak yuvalarında kutlayabilen pek çok çocuk, bu yıl saldırılar sonucunda hayatını kaybederek bayramı göremedi.

İsrail'in Gazze saldırılarında şu ana kadar 15 bin 694 çocuk yaşamını yitirdi.

• 34 bin çocuk yaralandı
• 1500 çocuk uzuvlarını kaybetti
• 33 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze’de Kurban Bayramı enkazların arasında geçiyor! İsrail polisinden Mescid-i Aksa şiddeti! 3

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlar bayram namazı kılmak için camileri doldurdu.

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