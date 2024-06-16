Gazze'de Kurban Bayramı enkazların arasında geçiyor! İsrail polisinden Mescid-i Aksa şiddeti!

İsrail'in abluka ve saldırılarının sürdüğü Gazze 'de, Gazzeliler geçen yıl bayramı sevinçle karşılarken, bu yıl yıkılan binaların enkazı altında karşılıyor.

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Geçtiğimiz yıl bayramı sıcak yuvalarında kutlayabilen pek çok çocuk, bu yıl saldırılar sonucunda hayatını kaybederek bayramı göremedi.

İsrail'in Gazze saldırılarında şu ana kadar 15 bin 694 çocuk yaşamını yitirdi.

• 34 bin çocuk yaralandı

• 1500 çocuk uzuvlarını kaybetti

• 33 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti