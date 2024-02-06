İngiltere Kralı III. Charles kan kanseri mi oldu? Kraliyet Ailesi’nden dışlanan Harry babasına koştu! ‘Hasta adam’dan sonra tahta kim geçecek?

İngiltere Kralı III. Charles'ın kanser olduğunun açıklanmasının ardından en çok sorulan soru hayatını kaybetmesi halinde tahta kimin geçeceği oldu. Kraliyet Ailesi'nden dışlanan Sussex Dükü Harry'nin babasının hastalığını öğrendiğinde Londra'ya koşması ile tahta geçecek isim ile ilgili soru işaretleri de oluşmaya başladı. Peki, Kral III. Charles'in hastalığı ne? Kral III. Charles kan kanseri mi oldu? 'Hasta adam' hayatını kaybederse tahta kim geçecek? İşte, tüm detaylar…
Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında ölmesi ile ancak 73 yaşında tahta geçerek İngiltere'nin en yaşlı kralı olan Kral III. Charles, kanser ile mücadele ediyor. Buckingham Sarayı'nın Charles hakkında çok sınırlı bilgi yayımlarken kralın teşhisine neyin yol açtığını açıklamadı. İngiliz basını Charles'ın hastalığının "prostat büyümesi" olduğu iddia edilip kanserin türü ile ilgili bir açıklama yapılmazken hayatını kaybetmesi durumunda ise yerine kimin geçeceği merak konusu oldu.
KRAL III. CHARLES'IN HASTALIĞI NE?
New York Times, İngiltere Kralı'nın ocak ayında prostat büyümesi için tedavi gördüğü sırada doktoraların "prostat kanseri olmadığını" belirttikleri bir kanser tespit ettiklerini belirtti. New York Times'ın aktardığına göre ABD'de Baltimore'deki John Hopkins Tıp Merkezi'nden onkolog Dr. Otis Brawley, Kral III. Charles'ın en agresif kan kanserlerinden birine yani akut miyeloid lösemiye veya Burkett lenfomasına yakalandığından şüphelendiğini söyledi.
Prostat büyümesi tedavisi sırasında kan kanseri tespit edilebildiğini söyleyen Brawley, bir erkeğin prostatında tesadüfen bir kanser bulunursa ve prostattan kaynaklanmadığı ortaya çıkarsa bunun vahim bir durum olabileceğini belirtti. Zira bu durumda "metastaz" geçirdiği ortaya çıkıyor. Brawley, Charles'ın kan kanserinin yanı sıra mesane kanseri de olabileceğini belirtti.