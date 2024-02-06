İngiltere Kralı III. Charles kan kanseri mi oldu? Kraliyet Ailesi’nden dışlanan Harry babasına koştu! ‘Hasta adam’dan sonra tahta kim geçecek?

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Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında ölmesi ile ancak 73 yaşında tahta geçerek İngiltere'nin en yaşlı kralı olan Kral III. Charles, kanser ile mücadele ediyor. Buckingham Sarayı'nın Charles hakkında çok sınırlı bilgi yayımlarken kralın teşhisine neyin yol açtığını açıklamadı. İngiliz basını Charles'ın hastalığının "prostat büyümesi" olduğu iddia edilip kanserin türü ile ilgili bir açıklama yapılmazken hayatını kaybetmesi durumunda ise yerine kimin geçeceği merak konusu oldu.