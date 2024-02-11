Pentagon'da bir gün | SİHA'lara övgü... F-16'daki son durum ve F-35'ler | Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu ve Türkiye - ABD - NATO üçgeni

1 Türkiye'nin yerli ve milli savunma hamleleri ABD tarafından yakından takip ediliyor.



Pentagon yetkilileri, Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojilerindeki ilerleyişinin kara savaşlarının yazılmış doktrinlerini alt üst ettiğini dile getirerek, "SİHA ve İHA teknolojilerindeki çığır açan ilerleyişinizi yakından ilgiyle izliyoruz" diye konuştu.





2 F-16'LAR'DA SÜREÇ OLUMLU SEYREDİYOR

Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğu, kaybedilmemesi gereken bir üyesi olduğunu vurgulayan Pentagon yetkilileri, F-16'ların modernizasyonu ve kitlerinin yeniden satışı noktasında devam eden sürecin olumlu seyrettiğini bildirdi.



