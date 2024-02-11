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Pentagon'da bir gün | SİHA'lara övgü... F-16'daki son durum ve F-35'ler | Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu ve Türkiye - ABD - NATO üçgeni

Türkiye, NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri. Ankara'nın bu önemi ABD tarafından kesin suretle teyit ediliyor, "NATO'nun geleceği açısından Türkiye önemli bir partnerimizdir" deniliyor. Pentagon yetkilileri, F-16'ların modernizasyonu ve kitlerinin yeniden satışı noktasında devam eden sürecin olumlu seyrettiğini bildirdi. ABD'li yetkililer Başkan Erdoğan'ın kararlı tutuma dikkat çekerek, Erdoğan'ın söylediğini yapan ve uygulayan bir lider olarak biliyoruz.Pentagon olarak Türkiye'nin F-16 alımı noktasında desteğimizi esirgemeyeceğiz" dedi. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojilerindeki ilerleyişine de dikkat çeken Pentagon, "SİHA ve İHA teknolojilerindeki çığır açan ilerleyişinizi yakından ilgiyle izliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 07:57 Güncelleme 11 Şubat 2024, 08:08
Pentagon’da bir gün | SİHA’lara övgü... F-16’daki son durum ve F-35’ler | Başkan Erdoğan’ın kararlı tutumu ve Türkiye - ABD - NATO üçgeni 1

Türkiye'nin yerli ve milli savunma hamleleri ABD tarafından yakından takip ediliyor.

Pentagon yetkilileri, Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojilerindeki ilerleyişinin kara savaşlarının yazılmış doktrinlerini alt üst ettiğini dile getirerek, "SİHA ve İHA teknolojilerindeki çığır açan ilerleyişinizi yakından ilgiyle izliyoruz" diye konuştu.

Pentagon’da bir gün | SİHA’lara övgü... F-16’daki son durum ve F-35’ler | Başkan Erdoğan’ın kararlı tutumu ve Türkiye - ABD - NATO üçgeni 2

F-16'LAR'DA SÜREÇ OLUMLU SEYREDİYOR
Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğu, kaybedilmemesi gereken bir üyesi olduğunu vurgulayan Pentagon yetkilileri, F-16'ların modernizasyonu ve kitlerinin yeniden satışı noktasında devam eden sürecin olumlu seyrettiğini bildirdi.

Pentagon’da bir gün | SİHA’lara övgü... F-16’daki son durum ve F-35’ler | Başkan Erdoğan’ın kararlı tutumu ve Türkiye - ABD - NATO üçgeni 3

ABD'li yetkililer şu değerlendirmeyi yaptı;

"Bazı noktalarda Türkiye ile ayrıştığımız konular olmuştur ancak Türkiye NATO'nun Amerika'dan sonra en güçlü orduları arasında.

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