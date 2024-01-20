İran mı güçlü, Pakistan ordusu mu? Dünyanın en güçlü orduları listesi A'dan Z'ye değişti! Türkiye ise sıralamada patlama yaptı

Global Firepower şirketi, 2024 yılı için dünyanın en güçlü ordularını sıralayan listesini yayınladı. Bu değerlendirme, ülkelerin askeri kapasitelerini, insan kaynaklarını, sahada kalma sürelerini ve hareket kabiliyetlerini gibi kritik faktörleri dikkate alarak yapıldı. Bu değerlendirmede, bazı ülkelerin askeri güçleri dikkat çekerken, bazıları ise beklentilerin altında performans sergiledi. 2024 yılı değerlendirmesinde Türkiye, askeri gücünde kayda değer bir başarı elde etti. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İran ve Pakistan arasında yaşanan çatışma, her iki ülkenin askeri güçlerinin karşılaştırılmasını gündeme getirdi. "İran ordusu mu güçlü, yoksa Pakistan ordusu mu?" sorusu, bu durumun ardından sıklıkla sorulmaya başlandı. Global Firepower'ın raporunda, İran ve Pakistan'ın askeri kapasiteleri de detaylı bir şekilde incelendi. İşte 2024 yılında dünyanın en güçlü orduları ve Türkiye'nin, İran'ın ve Pakistan'ın askeri güçleri hakkında bilgiler
Global Firepower şirketi, 2024 yılında dünyanın en güçlü ordularını sıraladığı listeyi açıkladı. Bu değerlendirme, ülkelerin askeri gücü, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi kritik faktörleri dikkate alarak yapılıyor. Bu anlamda Türkiye, bu önemli değerlendirmede 3 ülkenin önüne geçmeyi başardı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaşanan İran ve Pakistan arasında yaşanan çatışma, İran ordusu mu güçlü, Pakistan ordusu mu güçlü? Sorusunu gündeme taşıdı. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralamasının detayları...
100- KIRGIZİSTAN
99 - LETONYA