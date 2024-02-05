Söyledikleri bir bir gerçekleşiyor | Nostradamus ve Baba Vanga'nın Kral 3.Charles kehaneti gerçek mi oluyor? O tarihe dikkat...

İngiliz medyası İngiltere Kralı 3.Charles'in kansere yakalanmasının ardından ünlü kahinler Nostradamus ve Baba Vanga'nın Kraliyet Ailesi'ne yönelik kehanetleri yine dünya gündemine oturdu. Daha önceden Covid-19'u haber veren ve şu ana kadar kehanetlerinin yüzde 70'inden fazlası gerçekleşen kahinlerin Kral 3. Charles ile ilgili olarak öngördükleri gerçek mi oluyor? İşte Baba Vanga ve Nostradamus'un Kral 3.Charles hakkında hayrete düşüren o kehanetleri…