Suriye'de 8 Aralık'ta muhalif grupların başkent Şam'a girmesiyle birlikte 61 yıllık Baas rejimi devrilirken Suriye halkı gibi ekonomisi de o günden itibaren rahat bir nefes alarak canlanmaya başladı.

EKONOMİDE DE YENİ HAYAT

Suriyeliler, 8 Aralık'ta sadece asker, polis ve mafya zulmünün sona ermediğini aynı zamanda ekonomik hayatta da yeni bir dönemin başladığını söylüyor.