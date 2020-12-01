İngiliz sağlık çalışanı arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Otomobiline binip bir video kaydetti, ardından bunu sosyal medya hesabına yükledi. İsmini vermekten çekinmeyen bir sağlık çalışanının çektiği ve on binlerce kez paylaşılan görüntüler izleyenleri ikiye böldü. Facebook kısa süre içinde görüntüleri kaldırdı ancak o zamana kadar 1 milyondan fazla kez izlenmişti bile. Dünya basının da ilgisini çeken açıklamalar gündem yaratırken genç kadın işinden kovuldu.