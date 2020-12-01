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İngiliz sağlık çalışanı arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Louise Hampton isimli bir sağlık çalışanı işe gitmeden önce arabasında bir video çekip Facebook hesabında paylaşmıştı. İçerik 1 milyondan fazla izlendi. Olay yaratan görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü, ona destek olanlar çıktığı gibi "akıl hastanesine kapatılması gerektiğini" düşünenler de oldu. Sosyal medyadan sonra dünya basının da ilgisini çeken görüntüler ve sağlık görevlisinin açıklamalarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...

01.12.2020 12:08 - Son Güncelleme: 01.12.2020 12:08
İngiliz sağlık çalışanı arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Otomobiline binip bir video kaydetti, ardından bunu sosyal medya hesabına yükledi. İsmini vermekten çekinmeyen bir sağlık çalışanının çektiği ve on binlerce kez paylaşılan görüntüler izleyenleri ikiye böldü. Facebook kısa süre içinde görüntüleri kaldırdı ancak o zamana kadar 1 milyondan fazla kez izlenmişti bile. Dünya basının da ilgisini çeken açıklamalar gündem yaratırken genç kadın işinden kovuldu.

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İngiliz sağlık çalışanı arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünya, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde görevli bir kadının yaptığı itirafı konuşuyor. Louise Hampton adlı sağlık görevlisi, Ulusal Sağlık Hizmetleri tarafından kendisine verilmiş olan sertifikayı da göstererek otomobilinde bir video çekti.

İngiliz sağlık çalışanı arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

GAZETELERDE MANŞET OLDU
Sağlık çalışanının paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce kez izlendi ve viral oldu. Ardından medyanın da dikkatini çeken Louise Hampton, sadece İngiltere gazetelerinde değil, dünya gazetelerinde de birinci sayfada yer aldı.

İngiliz sağlık çalışanı arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Yüzyılın kabusu koronavirüs dünyaya diz çöktürmeye devam ederken, dünyanın farklı yerlerinde sokağa çıkma kısıtlamaları ve maske takma zorunluluğunu protesto eden yürüyüşler ve gösteriler devam ediyor.

İngiliz sağlık çalışanı arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

PROTESTOLAR HIZ KESMİYOR
Dünyanın dört bir yanında belirli kısıtlamalarla virüsün yayılmasının önüne geçmeye çalışan yetkililer, bir yandan da protestolara maruz kalıyor.

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