İngiliz sağlık çalışanı arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Louise Hampton isimli bir sağlık çalışanı işe gitmeden önce arabasında bir video çekip Facebook hesabında paylaşmıştı. İçerik 1 milyondan fazla izlendi. Olay yaratan görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü, ona destek olanlar çıktığı gibi "akıl hastanesine kapatılması gerektiğini" düşünenler de oldu. Sosyal medyadan sonra dünya basının da ilgisini çeken görüntüler ve sağlık görevlisinin açıklamalarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...
01.12.2020 12:08
- Son Güncelleme: 01.12.2020 12:08
Otomobiline binip bir video kaydetti, ardından bunu sosyal medya hesabına yükledi. İsmini vermekten çekinmeyen bir sağlık çalışanının çektiği ve on binlerce kez paylaşılan görüntüler izleyenleri ikiye böldü. Facebook kısa süre içinde görüntüleri kaldırdı ancak o zamana kadar 1 milyondan fazla kez izlenmişti bile. Dünya basının da ilgisini çeken açıklamalar gündem yaratırken genç kadın işinden kovuldu.
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