Haberler Galeri Dünya Meşhur sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Meşhur sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Dünyaca ünlü Halka filmi vizyona girdiği ilk günden bu yana en bilindik korku filmi olma özelliği taşıyor. Korku filmi severler için Halka serisi efsaneler arasında yer alıyor. Lanetli bir video kasedin insanlara musallat olması ile başlayan korku filminde, Samara adı verilen karakter televizyonun içinden çıkarak insanlara korku salıyor. Halka filminin o ikonik sahnesi gerçek oldu! Son zamanlarda gelişen teknolojinin geldiği nokta görenleri şaşırttı.

01.12.2020 06:16 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





