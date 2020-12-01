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Meşhur sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Dünyaca ünlü Halka filmi vizyona girdiği ilk günden bu yana en bilindik korku filmi olma özelliği taşıyor. Korku filmi severler için Halka serisi efsaneler arasında yer alıyor. Lanetli bir video kasedin insanlara musallat olması ile başlayan korku filminde, Samara adı verilen karakter televizyonun içinden çıkarak insanlara korku salıyor. Halka filminin o ikonik sahnesi gerçek oldu! Son zamanlarda gelişen teknolojinin geldiği nokta görenleri şaşırttı.

01.12.2020 06:16 - Son Güncelleme:
Meşhur sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Oturup televizyon seyrediyorsunuz; ancak korkulan oluyor ve o geliyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meşhur sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Televizyon önce karıncalanıyor.

Meşhur sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Ardından Halka filmindeki meşhur sahne beliriyor.

Meşhur sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Sonrasında ise 'o' kuyunun tepesinde görülüyor.

Meşhur sahne gerçek oldu! Bir anda televizyonun içinden çıkıp...

Adım adım kuyudan çıkıyor.

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