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Milli Savunma Bakanlığından Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'na 'Komando Kolu' eğitimi
Milli Savunma Bakanlığından Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'na 'Komando Kolu' eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini bildirdi.
01.12.2020 21:45
- Son Güncelleme: 01.12.2020 21:52
Milli Savunma Bakanlığı, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verildiğini bildirdi.
MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Paylaşımda eğitimlerin Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personel tarafından verildiği ifade edildi.
İşte Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen "Komando Kolu" eğitiminden kareler...