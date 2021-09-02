İHA ve SİHA’lardan sonra Yunanistan’ın yeni kabusu Akıncı TİHA! Yunan medyasında TİHA korkusu

YUNANİSTAN'DA TİHA KORKUSU

Türkiye'de üretilen insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) sonra, ilk Akıncı TİHA'nın (taarruzi insansız hava aracı) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi, Atina'da endişe yarattı.