İHA ve SİHA'lardan sonra Yunanistan'ın yeni kabusu Akıncı TİHA! Yunan medyasında TİHA korkusu
İHA ve SİHA'lar ile dünya gündeminden düşmeyen Türkiye, yine düşmanlarını titretecek bir adım attı. Dünya Dağlık Karabağ'daki SİHA şovunu unutamazken Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ilk AKINCI TİHA'nın TSK'ya teslimatı yapıldı. Söz konusu teslimat Yunanistan'da büyük korku yarattı. Ta Nea gazetesi, TİHA'lar hakkında "Akıncı'nın fevkâlâde imkânları var. Tüm İHA'lardan daha yükseğe uçabiliyor, yaklaşık 25 saat havada kalabiliyor ve 1.3 ton ağırlığında bombalar taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.
İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos'ta yapılan törenle tamamlanmıştı.
AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın Teslimat ve Mezuniyet Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Çorlu'da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmişti.
Envantere giren ilk Bayraktar AKINCI TİHA, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'e teslim edilmişti. Haluk Bayraktar, teslimatın ardından AKINCI'nın maketini Başkan Erdoğan'a takdim edilmişti.
YUNANİSTAN'DA TİHA KORKUSU
Türkiye'de üretilen insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) sonra, ilk Akıncı TİHA'nın (taarruzi insansız hava aracı) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi, Atina'da endişe yarattı.