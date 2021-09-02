Dünyayı şoke eden iddia! Güçlerini birleştiriyorlar mı? Taliban'dan flaş El Kaide açıklaması!
Dünyanın gözü kulağı Afganistan'da yaşananlarda. Afganistan'dan ABD'nin bir anda çekilmesi ve Taliban'ın kontrolü ele alması konuşulurken bomba etkisi yaratacak bir açıklama daha geldi. Bölgede çatışmalar sürerken Ulusal Direniş Cephesi (NRF), bir diğer terör örgütü ile güçlerin birleştirildiğini açıkladı. Öte yandan Başkent Kabil'de son iki haftadır yaşanan nakit sıkıntısı yüzünden bankaların önünde uzun kuyruklar oluşurken Afgan vatandaşlar yükselen fiyatlar nedeniyle de zor durumda kaldı.
Başkent Kabil dahil ülkenin pek çok noktasında gücü ele geçiren Taliban'ın elinde bulunduramadığı tek bölge Pençşir'deki direnişçilerden ise dünyayı ayağa kaldıran bir açıklama geldi.
Direniş cephesi, terör örgütü El Kaide'nin kendilerine karşı başlatılan operasyonda Taliban'a katıldığını öne sürdü.
Direniş cephesinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi;
'El Kaide, Afgan Direniş Cephesi'ne karşı savaşmak için Taliban'a katıldı. ABD geri çekildi, tarih tekerrür ediyor.'
DİRENİŞİ BU 3 İSİM YÖNETİYOR
Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum'un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.
TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.