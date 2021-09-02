Dünyayı şoke eden iddia! Güçlerini birleştiriyorlar mı? Taliban'dan flaş El Kaide açıklaması!

DİRENİŞİ BU 3 İSİM YÖNETİYOR

Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum'un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.