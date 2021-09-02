Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan’da yeni hayat

GENÇLER SAHADA...

Afgan gençlerinin tek eğlence ve sosyal faaliyeti ise ülkelerinde adeta milli bir spor olan İngiliz oyunu kriket. Yüzlerce Afgan genci, Kabil'deki sahada toplanarak kriket oynuyor. Nadir Peştun bölgesindeki sahada kriket oynayan 21 yaşındaki Atol Alim, "Buradaki tek eğlencemiz kriket. Her gün arkadaşlarla toplanıyor, buraya gelip oynuyoruz. Başka bir sosyal etkinliğimiz yok. Eskiden takıldığımız bazı kafeler vardı. Onlar da kapandı, şu an kriket oynamamıza kimse bir şey demiyor, sonra ne olur bilmiyorum" diyor. 22 yaşındaki Nabi Zainullah'ın sözlerinde de endişe hâkim: "Gençlerin burada yapacağı çok şey yok, herkes ülkeden gitmek istiyor. Ben de istiyorum, ama nasıl gideceğimi bilmiyorum. Önce biraz daha rahattık, şimdi ne olacak bilmiyoruz."