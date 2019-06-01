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Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ederken protestocular, ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısının önünde lastik yaktı.

01.06.2019 15:49 - Son Güncelleme: 01.06.2019 15:50
Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Protestocuların lideri Suyapa Figueroa, büyükelçilik önündeki yangının göstericiler arasına sızan hükümet yanlısı kişilerce çıkarılmış olabileceğini öne sürdü.

Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Protestocuların lideri Suyapa Figueroa, büyükelçilik önündeki yangının göstericiler arasına sızan hükümet yanlısı kişilerce çıkarılmış olabileceğini öne sürdü.

Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Honduras'ta binlerce öğretmen ve sağlık çalışanı tarafından ülkedeki sağlık ve eğitim sektöründe planlanan reformlara karşı dün düzenlenen protestolarda 25 kişi yaralanmıştı.

Honduras karıştı! ABD BüyHonduras'ta binlerce öğretmen ve sağlık çalışanı tarafından ülkedeki sağlık ve eğitim sektöründe planlanan reformlara karşı dün düzenlenen protestolarda 25 kişi yaralanmıştı. ükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Binlerce doktor ve öğretmen, devlet başkanlığı kararnamelerine karşı son haftalarda Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da yürüyüş düzenliyor.

Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Protestocular, reformların özelleştirmeye ve öğretmenler ile doktorların toplu işten çıkarılmalarına yol açabileceğinden endişe ediyor.

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