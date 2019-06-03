Akıl alır gibi değil... Bu ülkede ölüler gömülmüyor! Ürpertici fotoğraflar +18
Akıl alır gibi değil... Endonezya'da ölüler gömülmüyor! Bali'nin Trunya köyünde hayatını kaybedenleri bedenleri ne yakılıyor ne de toprağa gömülüyor. Bakın bu köyde ölenlerin bedenine ne yapılıyor?
03.06.2019 00:56
- Son Güncelleme: 03.06.2019 00:59
YETKİLİLER TURİSTLERİ UYARIYOR
Bali'de bir volkanın eteğindeki bir dağ köyü olan Trunyan Köyü, ormanın derinliklerinde bulunur ve sadece tekneyle erişilebiliyor. Denpasar'ın iki saat kuzeyinde yer alan Trunyan Mezarlığı, 'karanlık turizm' güzergahları arasında popüler hale geldi. Turistler açıkta bırakılan cesetlerin kafataslarına dokunabilmek ve fotoğraflamak için adeta buraya akın ediyor. Uzmanlar ise turistleri Bali'deki bu açık mezar alanından uzak durmaları konusunda uyarıyor.
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