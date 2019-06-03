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Akıl alır gibi değil... Bu ülkede ölüler gömülmüyor! Ürpertici fotoğraflar +18

Akıl alır gibi değil... Endonezya'da ölüler gömülmüyor! Bali'nin Trunya köyünde hayatını kaybedenleri bedenleri ne yakılıyor ne de toprağa gömülüyor. Bakın bu köyde ölenlerin bedenine ne yapılıyor?

03.06.2019 00:56 - Son Güncelleme: 03.06.2019 00:59
Akıl alır gibi değil... Bu ülkede ölüler gömülmüyor! Ürpertici fotoğraflar +18

Endonezya Bali'nin Trunyan köyünde son derece ilginç bir cenaze ritüeli gerçekleştiriliyor. Bu köyde ölenler ne gömülüyor ne de yakılıyor. Trunyan köyünde vefat edenler bambudan yapılan özel kafeslerde çürütülüyor. Trunyan köyü kulağa hiç hoş gelmese de turistler için de oldukça popüler...

Akıl alır gibi değil... Bu ülkede ölüler gömülmüyor! Ürpertici fotoğraflar +18

YETKİLİLER TURİSTLERİ UYARIYOR

Bali'de bir volkanın eteğindeki bir dağ köyü olan Trunyan Köyü, ormanın derinliklerinde bulunur ve sadece tekneyle erişilebiliyor. Denpasar'ın iki saat kuzeyinde yer alan Trunyan Mezarlığı, 'karanlık turizm' güzergahları arasında popüler hale geldi. Turistler açıkta bırakılan cesetlerin kafataslarına dokunabilmek ve fotoğraflamak için adeta buraya akın ediyor. Uzmanlar ise turistleri Bali'deki bu açık mezar alanından uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Akıl alır gibi değil... Bu ülkede ölüler gömülmüyor! Ürpertici fotoğraflar +18

Bali'nin dağ köyü Trunyan'da son derece enteresan bir cenaze ritüeli gerçekleştiriliyor. Bu köyde ölenler ne gömülüyor ne de yakılıyor. Trunyan Köyü'nde vefat edenler bambu kafeslerde çürütülüyor.

Akıl alır gibi değil... Bu ülkede ölüler gömülmüyor! Ürpertici fotoğraflar +18

Ölen kişiler yalnızca yağmur suyuyla yıkanıyor. Ardından da kafatasları bir bezle sarılıyor. Cesetlerin bırakıldığı alanlara yalnızca erkekler girebiliyor. Bu alana kadınlar girdiğinde halk; deprem ya da volkanik patlama olacağına inanıyor.

Akıl alır gibi değil... Bu ülkede ölüler gömülmüyor! Ürpertici fotoğraflar +18

Cesetler iyice kuruduktan sonra kafatası ve kemikler toplanıyor.

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