Bu kez yollar tamamen ayrıldı! Kate Middleton ve Meghan Markle savaşı yüzünden...

Eltilerin savaşı iki kardeşin yollarını ayırmasına neden oldu... Bir yanda İngiltere'nin en büyük taht adayı Prens William ve eşi Kate Middleton. Diğer bir yanda küçük kardeş Prens Harry ve olaylı eşi Meghan Markle. Kardeşlerin eşlerinin savaşı hakkında pek çok olumsuz iddia ortaya atılsa da hep birlikte kameralar karşına çıkmışlardı. Ancak bu sefer ki hamle iki taraf arasında bir soğuk savaş olduğunu kanıtladı.

31.05.2019 14:55 - Son Güncelleme: 31.05.2019 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





