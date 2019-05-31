Bu kez yollar tamamen ayrıldı! Kate Middleton ve Meghan Markle savaşı yüzünden...
Eltilerin savaşı iki kardeşin yollarını ayırmasına neden oldu... Bir yanda İngiltere'nin en büyük taht adayı Prens William ve eşi Kate Middleton. Diğer bir yanda küçük kardeş Prens Harry ve olaylı eşi Meghan Markle. Kardeşlerin eşlerinin savaşı hakkında pek çok olumsuz iddia ortaya atılsa da hep birlikte kameralar karşına çıkmışlardı. Ancak bu sefer ki hamle iki taraf arasında bir soğuk savaş olduğunu kanıtladı.
Meghan Markle da geçen yıl Prens Harry ile evlenince vakıf için çalışmaya başlamıştı. Ancak basına yansıyan iddialara göre artık iki kardeş ve eşleri bu vakıf için de birlikte çalışmayacak. Prens Harry ve Meghan Markle evlerini Kensington Sarayı'ndan taşımanın ardından şimdi de vakıf çalışmalarını bırakıyor.Markle'ın aileye katılmasından sonra "Muhteşem Dörtlü" olarak anılan iki prens ve eşlerine bu vakıf konusunda iki seçenek sunuldu.
Ya bazı konu başlıkları birbirinden ayrılıp her bir çift arasında paylaşım yapılacaktı ya da kesin ve net bir ayrılık olacaktı.İddialara göre Prens Harry ve eşi Markle kesin olarak vakıf çalışmalarını bırakmaya karar verdi.Her ne kadar bu gerilimin ailenin iki gelini Middleton ve Markle'dan kaynaklandığını öne sürülse de basında iki prensin katılmaya zorunlu görevler dışında altı aydır görüşmedikleri ileri sürülüyor.