Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max hakkında dünyayı sarsan iddia!

PİLOTLARIN EK EĞİTİME İHTİYACI YOK

Normalde pilotların saatlerce antrenman yaptığını ve bunu, uçuşun imitasyonunu yapan ve uçağın yeni özelliklerini gösteren pahalı simülatörler yardımıyla yaptığını yazan gazeteye göre, Southwest Airines ve American Airines pilotları defalarca Boeing şirketinden Max modelinin simülatörünü yapmayı talep etmiş, ancak şirket ve ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) pilotların ek eğitime ihtiyacı olmadığına karar vermişti. Pilotlara sadece olası sorunlar ve yeni donanımın nasıl çalışacağı konusunda bilgi verilme yeterli görülmüştü.