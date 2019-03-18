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Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max hakkında dünyayı sarsan iddia!

Önce Endonezya ardından Etiyopya... Son 5 ayda 2 kez düşen Boeing firmasına ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağı hakkında dünyayı sarsan bir iddia ortaya atıldı. Eğer bu iddia gerçek ise neler olacağı merak konusu.

18.03.2019 12:18 - Son Güncelleme: 18.03.2019 12:24
Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max hakkında dünyayı sarsan iddia!

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağı geçtiğimiz hafta 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düştü. Boeing'in iki yıl önce piyasaya sürülen uçakları son altı ayda iki kere kaza yaptı.

Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max hakkında dünyayı sarsan iddia!

Ekim ayında da Lion Air'e ait bir başka Boeing 737 de Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş ve mürettebatla birlikte 189 kişi hayatını kaybetmişti. Sicili kabaran Boeing 737-8 MAX hakkında dünyayı sarsan bir iddia ortaya atıldı.

Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max hakkında dünyayı sarsan iddia!

TABLETTEN KULLANMAYI ÖĞRENİYORLAR

New York Times (NYT) gazetesi, birçok Boeing 737 Max pilotunun uçağın özellikleriyle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığını ve yeni modeli kullanmayı iPad tabletinden öğrendiğini belirtti.

Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max hakkında dünyayı sarsan iddia!

PİLOTLARIN EK EĞİTİME İHTİYACI YOK

Normalde pilotların saatlerce antrenman yaptığını ve bunu, uçuşun imitasyonunu yapan ve uçağın yeni özelliklerini gösteren pahalı simülatörler yardımıyla yaptığını yazan gazeteye göre, Southwest Airines ve American Airines pilotları defalarca Boeing şirketinden Max modelinin simülatörünü yapmayı talep etmiş, ancak şirket ve ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) pilotların ek eğitime ihtiyacı olmadığına karar vermişti. Pilotlara sadece olası sorunlar ve yeni donanımın nasıl çalışacağı konusunda bilgi verilme yeterli görülmüştü.

Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max hakkında dünyayı sarsan iddia!

DONANIM KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMEDİLER

Boeing 737 Max'i test eden bir grup pilotun, ekranlardaki ve motorlardaki değişiklikler dahil uçağın farklı özellikleriyle ilgili 13 sayfalık bir rehber hazırladığı belirtilirken ancak belli şartlarda uçağın burnunu otomatikman aşağı çeken yeni donanım hakkında bilgiye yer verilmediği kaydedildi.

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