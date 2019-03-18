Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max hakkında dünyayı sarsan iddia!
Önce Endonezya ardından Etiyopya... Son 5 ayda 2 kez düşen Boeing firmasına ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağı hakkında dünyayı sarsan bir iddia ortaya atıldı. Eğer bu iddia gerçek ise neler olacağı merak konusu.
PİLOTLARIN EK EĞİTİME İHTİYACI YOK
Normalde pilotların saatlerce antrenman yaptığını ve bunu, uçuşun imitasyonunu yapan ve uçağın yeni özelliklerini gösteren pahalı simülatörler yardımıyla yaptığını yazan gazeteye göre, Southwest Airines ve American Airines pilotları defalarca Boeing şirketinden Max modelinin simülatörünü yapmayı talep etmiş, ancak şirket ve ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) pilotların ek eğitime ihtiyacı olmadığına karar vermişti. Pilotlara sadece olası sorunlar ve yeni donanımın nasıl çalışacağı konusunda bilgi verilme yeterli görülmüştü.
DONANIM KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMEDİLER
Boeing 737 Max'i test eden bir grup pilotun, ekranlardaki ve motorlardaki değişiklikler dahil uçağın farklı özellikleriyle ilgili 13 sayfalık bir rehber hazırladığı belirtilirken ancak belli şartlarda uçağın burnunu otomatikman aşağı çeken yeni donanım hakkında bilgiye yer verilmediği kaydedildi.