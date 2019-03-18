Hollanda'da polis saldırganın bulunduğu binaya operasyon düzenledi

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sebebiyle yaralılar olduğu belirtiliyor. Saldırı sebebiyle en az 1 kişi yaşamını yitirdi. Polis, içeride saldırganın olduğunu düşündüğü bir binanın etrafını kuşattı. İşte o görüntüler.
Hollanda'da polis saldırganın bulunduğu binaya operasyon düzenledi18.03.2019 16:05
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