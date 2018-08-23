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Hintli rahip Bharat Tiwari'nin kemikleri bükülüyor!

Rahip Bharat Tiwari, vücudunun küçülmesini ve kemiklerinin bükülmesini sağlayan gizemli bir durumdan muzdarip olduğunu iddia etti. Tiwari, "Ben Tanrı'ya inanıyorum ve her şeyin ondan geldiğini biliyorum. O yüzden bu durum beni üzgün ya da depresif yapmamalı. Hastalığım yok, üzgün de değilim" dedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe, 17:31:18 Güncelleme: 17:32:46
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Hintli rahip Bharat Tiwarinin kemikleri bükülüyor!

Hindistan'daki 60 santim uzunluğundaki rahip, görenleri hayrete düşürüyor.

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Hintli rahip Bharat Tiwarinin kemikleri bükülüyor!

İngiliz gazete The Sun'da yer alan habere göre; Rahip Bharat Tiwari, vücudunun küçülmesini ve kemiklerinin bükülmesini sağlayan gizemli bir durumdan muzdarip olduğunu iddia etti.

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Hintli rahip Bharat Tiwarinin kemikleri bükülüyor!

Bharat'ı tedavi eden doktor, durumu tedavi etmeye başlamak için çok geç kalındığını söyledi.

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Hintli rahip Bharat Tiwarinin kemikleri bükülüyor!

Rahip Bharat, "Çocukluğumdan beri böyleyim ama nasıl bu hale geldiğim konusunda emin değilim" dedi.

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Hintli rahip Bharat Tiwarinin kemikleri bükülüyor!

53 yaşındaki Bharat Tiwari, "Beş yaşımdayken bir duvarın üzerinden düştüm ve ardından vücudum küçülmeye başladı" dedi.

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