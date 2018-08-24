İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından 2018'in askeri gücü en yüksek ülkeleri açıklandı!

Bu listenin belirlenmesinde 50'den fazla faktör hesaba alındı. Bunlardan bazıları; teknoloji yönünden gelişmişlik, insan gücü, sahada uzun süre kalma ve hareket kaabiliyeti... Türkiye'nin listedeki yerini belirleyen en önemli faktörün operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması olduğu belirtildi.

İşte 2018'in en güçlü orduları ve Türkiye'nin listedeki sırası...